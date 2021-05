Yuki Tsunoda tente d’éliminer les diatribes « hors de contrôle »

Yuki Tsunoda dit qu’un manque de maîtrise de soi sur la radio de l’équipe est une de ses faiblesses et qu’il essaie de se débarrasser.

Cinq tours dans sa saison recrue en Formule 1, les diatribes radio de Tsunoda ont sans doute été plus parlées que sa conduite réelle.

En FP3 à Imola, il s’est plaint plutôt avec colère du blocage de Sergio Perez – des bips étaient nécessaires – avant de déclarer que la piste était un « putain de paradis de la circulation ».

Il n’a ensuite pas réussi à sortir de la Q1 lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne et a frappé avec un «Je ne peux pas croire cette voiture» alors qu’il retournait aux stands.

Bien que son choix de mots puisse s’avérer plutôt divertissant pour les spectateurs, il estime que c’est une habitude qu’il doit supprimer à l’avenir.

«Me contrôler est maintenant le sujet principal pour moi maintenant, à 100%, et en particulier à Barcelone, j’étais totalement hors de contrôle», a-t-il déclaré. Au-delà de la grille.

« Je ne sais pas pourquoi mais j’ai juste appuyé sur la radio. Je n’avais pas à le faire, mais j’ai juste appuyé sur la radio. Je ne sais pas pourquoi mais j’ai dû leur crier dessus. c’est définitivement maintenant mon point faible et je dois maintenant vraiment améliorer ces communications radio.

« Et à partir de là, cela s’améliorait pour les choses à la radio et je pense que cela pourrait être [even] mieux.”

le AlphaTauri l’homme dit que ce sont les gens qui se mettent sur son chemin alors qu’il est sur un tour volant en particulier qui grincent ses vitesses et le poussent à remplir le pot de jurons, et il pense que c’est aussi le cas pour les autres conducteurs.

« Je ne sais pas pourquoi j’ai trop chaud dans le [cockpit],” il a dit.

« J’aime vraiment faire le tour par moi-même naturellement, même si je ne veux pas que quelque chose perturbe mon tour de poussée, surtout si je fais un bon tour.

“Je pense que la plupart des pilotes ont la même chose”, a-t-il ajouté.

Il n’a pas obtenu le meilleur des résultats jusqu’à présent cette saison, ne marquant que des points lors de sa première course, et pense qu’être calme et composé à la radio pourrait aider à améliorer sa fortune.

“Je pense que la communication radio est la chose la plus importante pour la Formule 1 en particulier”, a-t-il ajouté.

« Il ne sert à rien de crier à la radio si vous voulez des conseils de leur part, dites « quel est le problème maintenant et quelle est la limitation de la voiture maintenant ? vraiment calme, et ils vont nous soutenir.

