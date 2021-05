Yuki Tsunoda utilise l’expérience du GP de Macao pour sa première sortie à Monaco

Yuki Tsunoda n’a jamais couru autour de Monaco auparavant, il s’appuie donc sur son expérience du Grand Prix de Macao pour l’aider dans un premier temps.

Le pilote japonais a couru sur le circuit urbain de Formule 3 de renommée mondiale en 2019, le tracé gigantesque de 6,1 km étant un véritable test des compétences des jeunes pilotes sur un tour qui prend plus de deux minutes à terminer dans une voiture F3.

Alors que Tsunoda a terminé 11e lors de sa sortie à Macao, les anciens vainqueurs de la course sont Michael et Ralf Schumacher, David Coulthard, Takuma Sato et Riccardo Patrese.

Monaco est largement considéré comme le plus grand défi de la Formule 1, la course faisant partie de la “ triple couronne ” du sport automobile avec l’Indy 500 et les 24 Heures du Mans.

Bien qu’il ne soit jamais descendu dans les rues de Monte-Carlo, le rookie d’AlphaTauri est confiant quant à l’approche qu’il devra adopter ce week-end.

“Je n’ai jamais couru à Monaco dans aucune catégorie, mais j’ai couru à Macao par exemple, donc j’ai pas mal d’expérience sur les circuits de rue”, a déclaré Tsunoda à Formula1.com.

«Ils vont bien. Il faut une approche très différente sur un circuit urbain comme Monaco, d’autant plus que je n’y suis jamais allé auparavant. L’évolution de la piste est un facteur important là-bas, avec une adhérence très faible au début, puis elle change à chaque session.

«Je vais devoir m’assurer de ne pas perdre de concentration ou de concentration, mais je suis sûr que je peux m’adapter. J’ai passé beaucoup de temps sur le simulateur à me préparer.

«Notre voiture n’a pas toujours été à son meilleur dans les virages lents, ce que nous allons affronter à Monaco, mais je pense que même si la voiture est évidemment importante, le principal facteur sera de savoir dans quelle mesure je peux m’adapter à la piste.

«Pendant les essais, j’essaierai de donner aux ingénieurs autant de bons retours que possible pour les aider à configurer la voiture, tout en me concentrant uniquement sur ma conduite.

«Les qualifications, c’est avoir confiance en la voiture car c’est encore plus important que d’habitude sur un circuit urbain. La clé sera de ne pas commettre d’erreur en FP1 ou FP2 afin de maximiser mon temps sur la bonne voie. »

Tsunoda a été critiqué la dernière fois au Grand Prix d’Espagne pour son explosion qui a accusé son équipe d’avoir donné à Pierre Gasly une voiture différente de la sienne, pour laquelle il s’est excusé plus tard.

«L’Espagne a été un week-end difficile pour moi», a-t-il déclaré. «Je n’étais pas content de ma conduite en qualifications et j’ai fait une erreur, mais je dois apprendre à accepter que ces choses peuvent arriver et passer à autre chose. Je n’ai fait que quatre week-ends de course en F1 jusqu’à présent et maintenant je suis en train de me réinitialiser. Je me concentre sur ma conduite et je m’adapte le plus possible à la voiture. »

Alors que Tsunoda a mentionné qu’il cherchait à tirer le meilleur parti des essais libres à Monaco, s’il s’en tenait à sa pensée initiale, il aurait peut-être manqué une journée de course.

“Il y a de nombreux facteurs inhabituels à propos de ce week-end et ce n’est que pendant que nous étions en Espagne que j’ai appris que vous vous entraîniez jeudi – sans temps de piste vendredi”, a-t-il déclaré.

