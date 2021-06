Yuki Tsunoda vise à combattre Ferrari

Yuki Tsunoda souhaite qu’AlphaTauri défie Ferrari dans le championnat du monde des constructeurs, malgré un retard de 62 points.

Au rythme d’un seul tour, il n’y a aucune raison pour qu’AlphaTauri ait un complexe d’infériorité par rapport à Ferrari sur la plupart des circuits car Pierre Gasly s’est qualifié dans le top six pour toutes les huit courses de cette saison, sauf deux.

Mais c’est la Scuderia qui a eu la plus grande régularité de ses deux pilotes dimanche, avec Charles Leclerc et Carlos Sainz contribuant respectivement 58 et 50 points à la cause de leur équipe alors que Tsunoda n’en a ajouté que neuf aux 37 de Gasly.

La recrue japonaise a maintenant marqué dans deux des trois derniers grands prix, après avoir terminé 10e lors de la première course du programme double autrichien, et tient à fournir des résultats solides sur une base plus cohérente après une introduction en F1 qui a été jonchée de erreurs.

“Je pense que nous devrions nous battre pour l’avenir entre Ferrari et nous pour le championnat des équipes”, a déclaré Tsunoda, dont les erreurs se sont principalement produites lors des essais libres et des qualifications plutôt que sur les courses jusqu’à présent.

« Alors, oui, nous devons pousser plus, mais je pense que mon rythme est là, surtout en qualifications, alors essayez de le clouer davantage la semaine prochaine.

« Dans l’ensemble, je pense que c’est un bon pas. Le rythme est déjà là en Autriche, alors préparez-vous pour la semaine prochaine pour tout mettre en place et marquer des points.

le travail acharné porte ses fruits pour @yukitsunoda07 apportez la même chaleur la semaine prochaine s’il vous plaît ! – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 27 juin 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Tsunoda a commencé 11e au Red Bull Ring après avoir été rétrogradé de trois places sur la grille pour avoir entravé Valtteri Bottas dans une zone de freinage lors des qualifications.

Cela l’a placé une place devant Carlos Sainz au départ au lieu de l’un derrière l’autre Ferrari de Charles Leclerc, mais à la fin il a terminé à la dérive des deux – malgré une course de gestion des pneus plus solide que cela n’avait été le cas en France une semaine plus tôt.

“Je pense que pour moi, la gestion des pneus était bonne, une bonne étape par rapport au Paul Ricard”, a ajouté le pilote de 21 ans.

« Au Paul Ricard, les pneus étaient complètement morts, et à la fin [here] Je gérais toujours le pneu et ça s’est bien passé. Donc je pense que c’était une bonne étape, mais quand même… je ne devrais peut-être pas comparer avec Ferrari, mais Ferrari avait un très bon rythme en course.

Le “grand objectif” de Tsunoda pour le Grand Prix de Styrie avait été de “ne pas commettre d’erreur”, ce qu’il croyait avoir réalisé, mais il a trouvé sa pénalité sur la grille douloureuse et a pensé que cela lui avait coûté une meilleure finition après avoir été convaincu qu’il aurait pu terminer devant. de Fernando Alonso d’Alpine pour la neuvième place.

“La pénalité sur la grille pour moi a été vraiment douloureuse”, a déclaré Tsunoda. «Je pense que c’était vraiment dur, pour être honnête, mais je dois juste essayer de ne pas recommencer.

“De plus, il y a eu un malentendu radio entre nous, moi et l’ingénieur, nous analysons donc maintenant cela pour éviter cela.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !