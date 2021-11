Yuletide avec Smokey Robinson et Cie

Deux des règles strictes de la période des Fêtes dans le monde de la musique sont que vous savez que vous avez réussi lorsque l’on vous demande d’enregistrer un album de Noël ; et que la plupart des chansons festives sont enregistrées au plus fort de l’été, ou certainement pas lorsqu’il y a de la neige ou des guirlandes en vue.

Motown n’a jamais reculé pour faire venir les grandes stars du label en studio pour faire un disque de Yuletide, et les miracles cet honneur leur a été décerné pour la première fois lors de la sortie de Christmas With The Miracles en 1963. Avec leurs versions de châtaignes (torréfiées sur un feu ouvert) comme « Winter Wonderland », « Let It Snow » et « White Christmas, ” l’album a figuré plusieurs fois dans les charts spéciaux de Noël de Billboard dans les années 1960.

En 1970, il était temps pour une autre offre saisonnière de robinson fumé et le groupe, et le 23 novembre de la même année, La saison des miracles était nouveau dans les magasins de disques. C’était moins de deux mois après que le groupe – qui plaçait désormais le nom de Smokey au-dessus de son titre – avait sorti son dernier LP studio, A Pocketful Of Miracles. Dans un calendrier de productivité implacable, qui, à son tour, n’était que cinq mois après le précédent album concept de chansons d’amour des Miracles, le joueur d’avril What Love Has… Joined Together.

Cette fois, le groupe s’est concentré sur des favoris tels que « God Rest Ye Merry Gentlemen », « Jingle Bells » et « The Christmas Song (Merry Christmas To You) », ce dernier avec de vieux amis les tentations. Il y avait aussi quelques nouvelles sélections, y compris deux offres de vacances écrites par Stevie Wonder, « Je peux dire quand Noël est proche » et « C’est l’heure de Noël ». L’album a passé la saison de Noël 1970 sur le graphique dédié Yuletide, atteignant le n ° 13.

