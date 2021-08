Yuli Gurriel pourrait réapparaître en défendant la troisième base avec les Astros

Par Yirsandy Rodriguez

Après un succès de 6-3 en dix manches ce jeudi pour éviter un balayage en quatre matchs contre le Royals de Kansas City au Stade Kauffman, Les Astros de Houston Ils doivent apporter des modifications à leur alignement.

Avec Kyle Tucker hors de l’alignement en raison d’une blessure depuis – frapper un Grand Chelem – vendredi dernier et sans le retour du joueur de troisième but partant Alex Bregman, l’offensive des Astros (7-9) a été limitée surtout ce mois-ci. Cependant, des chiffres comme Taylor Jones (0,822 OPS, RH et 6 RBI dans 25 PA ce mois-ci), Jake Meyer (.934 OPS en 11 matchs ce mois-ci) et Chas McCormick (11 runs produits en 16 matchs) ils ont aidé Houston à garder au moins 2 ½ matchs contre les A.

Le gérant d’Astros, Boulanger poussiéreux, il a dû gérer ses jetons chaque jour pour former la composition en fonction de ses joueurs disponibles, et ce vendredi ne changera probablement pas cette perspective lorsqu’ils recevront la visite du Les marins de Seattle. Au cours de ce mois, le Cubain Aledmys Diaz et Jacob Wilson Ils ont partagé la propriété de l’antichambre, mais apparemment Dusty pourrait utiliser une autre variante.

Selon Chandler Rome, qui couvre les Astros pour le Houston Chronicle, Yuli Gurriel est arrivée tôt à Minute Maid Park vendredi après-midi et a collecté des clichés dans l’antichambre. Gurriel a commencé 103 de ses 104 matchs cette année dans le premier match – l’autre était en tant que frappeur désigné – alors peut-être contre les Mariners, il pourrait réapparaître dans la position où il a le plus brillé avant d’atteindre les majors.

Le changement, du moins en entrée, ne se fera pas ce soir. “Nous avons une équipe avec des joueurs très compétitifs”, a déclaré Baker Chronique de Houston. «Nous réfléchissons à quelques variantes, mais tout dépendra de la façon dont les jeux nous seront donnés. Nous savons que nous avons tous nos garçons prêts et c’est important ».

Depuis ses débuts en MLB, Gurriel a disputé 91 matchs au troisième but, mais avant ce vendredi, il n’en avait commencé que 80,2% (73). Dans sa position naturelle, Gurriel a aligné une moyenne de .974 et a un point positif de plus de 3 sauvés défensivement.

Ainsi, tout changement ne serait pas un territoire inconnu pour Yuli, qui a du mal au marbre depuis son retour de la liste des handicapés, présentant une ligne de barre de .148 / .233 / .259 après 30 apparitions au marbre.

Avec Yuli Gurriel prêt à passer à la troisième base, les Astros auraient de meilleures chances d’utiliser des fenêtres contextuelles sans les perdre plus tard à cause d’un autre changement défensif, en supposant que son compatriote Aledmys soit également prêt à jouer plus d’une position dans et hors du champ intérieur.

