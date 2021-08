Yulimar Rojas et Caeleb Dressel, les rois de Tokyo 2021

08/08/2021 à 11h31 CEST

L’athlète vénézuélien Yulimar Rojas, auteur d’un record du monde stratosphérique au triple saut (15,67), et l’Américain Caeleb Dressel, qui a obtenu cinq médailles d’or dans la piscine, a contracté suffisamment de mérites pour être considérés comme les rois des Jeux olympiques de Tokyo, qui se sont clôturés ce dimanche.

Les deux athlètes ont fait l’objet d’une admiration universelle pour leurs résultats lors des Jeux pandémiques et ont transmis un message d’espoir à leurs coéquipiers du monde entier, qui ont subi les conséquences économiques et sportives d’un confinement sévère.

UN PULL D’UNE AUTRE PLANÈTE

C’est ainsi que la Colombienne l’a définie dans une interview à .. Ximena Restrepo, vice-président de World Athletics qui a été médaillé olympique sur 400 à Barcelone’92 : « Yulimar est d’une autre planète, il va établir un record qui sera très difficile à battre.

La double championne du monde a pris le triple saut dans une nouvelle dimension, pulvérisant, avec sa marque gagnante à Tokyo, un record du monde resté intact pendant 26 ans en possession de l’Ukrainienne. Inessa Kravets avec 15,50.

Le 1er août, le stade national de Tokyo, sans public dans les tribunes en raison de la pandémie, a été le théâtre de l’envolée prodigieuse de la Vénézuélienne, qui a remporté sa première médaille d’or olympique à 25 ans, après avoir été deuxième à Rio 2016 , pour derrière le colombien Catherine Ibarguen.

Yulimar s’entraîne depuis six ans à Guadalajara (Espagne) sous la direction du Cubain Ivan Pedroso, dont l’école de Tokyo a remporté un vif succès en plaçant deux de ses élèves sur le podium olympique. L’autre était l’espagnol Ana Peleteiro, bronze.

Il a promis “un grand spectacle” en finale et a tenu sa promesse à la lettre. Installée dans le 15 mètres comme camp de base, la femme de Caracas flirtait avec le record du monde depuis deux ans, jusqu’à ce qu’elle le batte à l’occasion la plus importante, les Jeux Olympiques.

Elle était la seule au monde à avoir franchi cette barrière lors du dernier cycle olympique, jusqu’à ce que la Portugaise l’ait également fait dans cette finale à Tokyo. Patricia Mamona (15.01), qui a remporté une récompense en argent.

Yulimar il est allé à 15,41 mètres lors de son premier saut, se mettant hors de portée de tous ses rivaux, et a rejeté le concours avec le meilleur saut de l’histoire.

HABILLÉ PAR LE CHEMIN DES PHELPS

Il était arrivé à Tokyo avec six médailles d’or par but et en repart avec cinq, plus que tout autre athlète à ces Jeux. Ce n’est qu’au relais mixte qu’il a raté la médaille (l’équipe des États-Unis a terminé cinquième). Caeleb Dressel, 24 ans, a suscité l’admiration en traversant le centre aquatique.

Le nageur de Green Cove Springs (Floride) a dominé les cinq autres disciplines dans lesquelles il a concouru : le 50 et 100 mètres nage libre, le 100 papillon et le 4×100 nage libre et relais 4×100.

Dressel, adepte du tambour et du ukulélé, semble touché par la grâce divine pour devenir l’héritier de son légendaire compatriote Michael Phelps, qui a pris sa retraite après les Jeux de Rio 2016.

L’une de ses cinq victoires à Tokyo a également conduit à un record du monde, le 100 m papillon (49,45), et au moment de la défaite, il a également fait preuve de grandeur, combattant jusqu’au dernier mètre des styles de relais 4×100 même s’il savait comment certain qu’il était loin du podium.

Plus de médailles d’or que lui dans certains Jeux est un exploit qui n’a été à la portée que de deux mythes authentiques de la natation : Michael Phelps, vainqueur de huit à Pékin 2008, et Mark Spitz, qui a été pendu sept à Munich 1972.

À Gwangju 2019, il a atteint le record de médailles en Coupe du monde, avec huit. À Tokyo 2020, ils ont remporté cinq médailles d’or. Le roi des jeux.