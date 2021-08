Yulimar Rojas : “Je suis en feu”

Yulimar Rojas (Barcelone, Venezuela) est le favori incontesté pour l’or dans la finale du triple saut. Cette saison, il a bondi de 15,43, à sept centimètres du record du monde d’Inessa Kravets. Tombera-t-il dans la grande finale olympique ?



– Quelle saison, il a fait plusieurs sauts de plus de 15 mètres, et se présente comme le favori incontesté de la finale olympique.

Cette année, je suis en feu, en feu. Mes résultats et mon travail quotidien se font connaître. C’était l’année olympique et vous ne pouviez pas échouer. Je veux vraiment que la finale vienne, qu’elle soit agréable et que le triple saut soit au centre du monde.

-C’est comme plus fort, plus coordonné… Plus rapide.

-La préparation a été très longue, je voulais avancer sur certains aspects qui étaient essentiels pour atteindre plus de centimètres. Par exemple, la phase technique, que j’ai beaucoup améliorée. J’ai aussi grandi en puissance et en force. De plus, mes sauts sont beaucoup plus réguliers. Je suis plus rapide. Tout cela se reflète sur la piste. Quelque chose de bien arrive avec ce nouveau Yulimar.

-Pourquoi dis-tu que c’est un nouveau Yulimar ?

-Je me considère comme un athlète qui se surpasse chaque jour. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, c’est l’occasion de renaître, d’être une meilleure personne et un meilleur athlète. Dans les caméras, vous pouvez voir que je suis un athlète qui essaie toujours de faire de son mieux.

-Qu’est-ce qui a changé au sujet des Yulimar Rojas qui sont arrivés à Guadalajara en janvier 2016 ?

-J’étais un très jeune athlète, en pleine jeunesse sportive. Le Yulimar d’aujourd’hui est quelqu’un de mature, beaucoup plus concentré. Avec une feuille de route bien formée, qui donne de la valeur au travail que nous faisons. Malgré le peu que j’ai accompli, j’essaie d’être la même personne, de garder la même humilité et la même affection.

-Tu as dit à AS que tu voulais être la première femme à passer 16 mètres en triple. Cela semble de plus en plus probable…

-Ce que j’ai dit à ce moment-là avait toute sa vérité. Je me considère comme une athlète qui ne se fixe pas de limites et le travail que je fais au quotidien est d’atteindre cet objectif : être la première femme à faire 16 mètres. C’est facile à dire, mais il faut du dévouement et des efforts pour atteindre mon plein potentiel.

-Vous sautez à plus de 15 mètres avec beaucoup de solvabilité.

-L’un de mes objectifs était de ne jamais descendre du bateau de 15 mètres jusqu’à la fin de ma carrière sportive. Dans toutes les compétitions auxquelles j’ai participé, j’ai sauté plus de 15 et ça me donne beaucoup de moral.

-Il a aussi testé la longueur avec un super saut, sur 7 mètres (avec vent).

-Les athlètes ont tendance à se concentrer sur leurs événements, mais je voulais faire de la longueur pour tripler les choses. Barcelone voulait aussi que je le fasse. Je savais que je devais battre mon 6.57. Passer la barrière des 7 mètres était une aspiration que j’avais, comme Inessa Kravets et Tatyana Lebedeva l’avaient fait à l’époque. L’air a fait que ma marque n’en valait pas la peine, mais cela n’enlève rien à mon bonheur.

– Dommage qu’il ne fasse pas la longitude à Tokyo.

– Mon idée était d’avoir pu doubler, mais l’aspiration a rompu avec l’horaire. La qualification en longueur coïncide avec la journée du triple saut et j’ai tronqué cette double participation. C’est triste de ne pas pouvoir démontrer mon potentiel avec les meilleurs au monde dans les deux épreuves, notamment aux Jeux Olympiques.

-C’était l’argent à Rio 2016, mais maintenant c’est une autre athlète.

-En 2016, je suis arrivé en tant qu’athlète novice, en tant qu’athlète émergente. J’ai pu atteindre une médaille d’argent olympique, et j’ai décidé à ce moment-là qu’à Tokyo j’écrirais mon nom dans les livres souvenirs des champions olympiques. Je me suis préparé à être là et à le faire de la meilleure façon. C’est le moment, c’est l’année. Vous ne pouvez pas échouer.

-Obtenir autant d’avantages sur vos rivaux, comment gérez-vous cela ?

-Mon principal rival, c’est moi-même. Je ne me détends jamais, même si j’ai fait un record du monde (il a celui en salle). Nous sommes des athlètes et nous ne pouvons pas nous permettre de nous croire supérieurs aux autres même si cela se reflète que le niveau est plus élevé. Il faut toujours garder l’humilité, même si c’est sur la piste. C’est très important dans qui vous êtes en tant qu’humain. J’essaie juste à chaque saut de gratter chaque centimètre. Bien que mes rivaux sautent 14,50 et moi 15. J’essaie de faire de mon mieux.

-S’il monte, Iván Pedroso le remet à sa place.

-C’est un coach très royal, c’est comme mon père. Et quand il doit nous donner une parole de force, pour attirer notre attention et quand il touche, il le fait. Il sait agir au bon moment.

-C’est aussi plus défini…

-L’une des choses sur lesquelles je me suis concentré est la nutrition. La partie du régime, de la nourriture. Être dans le poids précis pour que les choses se déroulent au mieux. Je ne mange pas de sucreries, ni de graisses… ni d’aliments qui ne m’en fournissent pas. Je veux être le plus mince possible pour que, lorsque je rebondis sur le sol, il n’y ait aucun obstacle, ni dû au poids, ni dû au manque d’entraînement. Il s’agit de maintenir une responsabilité. Vous n’êtes pas seulement un athlète sur la piste, mais à chaque instant de votre vie.

-Tu t’es teint les cheveux en rose, pourquoi ?

-La couleur rose est affection et générosité. C’est la tranquillité, l’optimisme et le bonheur. Il transmet l’espoir et la force.