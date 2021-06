Yulimar Rojas, nouvel assaut sur le record du monde absolu

18/06/2021 à 10h20 CEST

L’athlète vénézuélien, Yulimar Rojas, et les Burkinabés, Hugues Fabrice Zango, détenteurs du record du monde du triple saut indoor, Ils tenteront ce samedi prochain d’établir également des records en plein air lors du Meeting d’athlétisme de Madrid 2021, qui se tiendra dans le nouveau stade Vallehermoso.. Érigé sur le site de l’ancien stade qui a vu s’affronter des athlètes légendaires tels que Carl Lewis, Edwin Moses ou Elena Isinbáyeva, le nouveau Vallehermoso, jeOuvert en 2019, il accueillera à nouveau le meeting de Madrid sur sa piste verte phosphorescente, inscrite au circuit du Continental Tour avec un label argent.

Vingt médaillés olympiques, mondiaux ou européens en plein air s’affronteront ce samedi, bien que lLa 38e édition du rallye de Madrid aura pour principal pôle d’attraction dans la triple fosse, cinq semaines avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Dix jours après la rencontre de Madrid, la date limite pour l’obtention de la qualification olympique sera close. Ce sera l’une des dernières occasions de obtenir le minimum de notes ou de points dans le classement mondial nécessaire pour voyager à Tokyo.

Si Rojas et Zango atteignent leur objectif, jeIls écriront leurs noms sur la liste restreinte des athlètes ayant battu des records du monde à Vallehermoso depuis son inauguration en 1961.: la marche d’une heure sur piste, réalisée par le Mexicain Daniel Bautista en 1978 avec 14 430 m, et la perche, réalisée par Isinbayeva, en 2005, avec un saut de 4,95 mètres. Le stade où l’Américain Edwin Mosses a perdu en 1987, face à son compatriote Danny Harris, son premier 400m haies en dix ans, après 122 victoires consécutives, a été fermé en 2007 puis démoli.. Douze ans plus tard, le court de tartan vert moderne a été construit.

A la recherche d’un autre record

A 25 ans, Yulimar Rojas, Vice-championne olympique à Rio 2016 (derrière la Colombienne Caterine Ibargüen), elle a déjà battu un record du monde à Madrid. C’était l’année dernière, sur la piste intérieure Gallur, lorsqu’il a sauté 15,43 mètres. Désormais, le disciple du Cubain Iván Pedroso devra relever le défi de devenir la première femme à franchir la barrière des 15,5 mètres, le record du monde absolu de l’Ukrainienne Inessa Kravets, en vigueur depuis 1995.

La Vénézuélienne sera accompagnée de sa partenaire d’entraînement Ana Peleteiro, championne d’Espagne et d’Europe, la Portugaise Patricia Mamona, l’Allemande Neele Eckhardt, la Cubaine Liadagmis Povea (14,93) et la vétéran madrilène Patricia Sarrapio. Rojas, deux fois champion du monde en extérieur et deux autres en salle, détient déjà trois des cinq meilleurs records de tous les temps en extérieur, dont deux réalisés en Espagne. Le plus long, le 15,43 qui a sauté à Andújar le 22 mai, dans le même scénario où en 2019 il avait atteint 15,41.

Zango, cherche à poursuivre sa croissance

Zango est le seul athlète au monde à avoir sauté plus de 18 mètres sur la piste intérieure. Il l’a fait le 16 janvier à Aubiére (France) avec une note de 18,07 qui dépassait de 15 centimètres le précédent record du monde, qui appartenait justement à son entraîneur, le Français Teddy Tamgho, lui-même disciple d’Iván Pedroso lorsqu’il était actif. Il s’agit d’un athlète en rafale tardive : jusqu’en 2018, à l’âge de 24 ans, il n’avait jamais sauté plus de 17 mètres. La saison suivante, en 2019, il remporte la médaille de bronze aux Coupes du monde de Doha avec 17,66.

En 2021, en plus du record du monde en salle établi en janvier, Zango a amélioré son record d’Afrique en extérieur d’un centimètre, le laissant à 17,67 le 1er juin à Montreuil (France). Le Castellón Pablo Torrijos tentera de reproduire Zango et d’attaquer son propre record pour l’Espagne (17.09 en extérieur, 17.18 en incluant la piste en salle). A Vallehermoso, le recordman du monde du 400 mètres et actuel champion olympique, le Sud-Africain Wayde van Niekerk, cherchera le minimum après sa grave blessure au genou, ainsi que le Dominicain Luguelín Santos, vice-champion olympique à Londres 2012.

A leurs côtés seront alignés le Colombien Anthony Zambrano (44,15 et l’argent aux Coupes du monde de Doha 2019) et le Botswanais Isaac Makwala, le premier homme de l’histoire qui est tombé de 19 en 200 et 44 en 400 le même jour, au Meeting. Madrid en 2017. L’Espagne affrontera ses meilleurs Cuatrocentistas (à l’exception de Bruno Hortelano, qui a déjà clôturé la saison) : Óscar Husillos, Bernat Erya, Manuel Guijarro, Samuel García et Lucas Búa.La course 800 sera un aperçu du Championnat d’Espagne, avec le bronze mondial en salle Saúl Ordóñez, le finaliste mondial Adrián Ben, le champion d’Europe en salle Álvaro de Arriba, le champion espagnol Mariano García et le vainqueur de la dernière Ligue Joma, Pablo Sánchez -Valladarès. Le Néerlandais Tony van Diepen, le Burundais Antoine Gakeme et l’actuelle vice-championne du monde, la Bosniaque Amel Tuka, se battront pour la victoire.