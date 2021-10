Yulimar Rojas, parmi les dix candidats à la meilleure athlète féminine de 2021

22/10/2021 à 23:49 CEST

le vénézuélien Yulimar Rojas Elle fait partie des dix athlètes sélectionnées par la Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) comme candidates au titre de meilleure athlète féminine de 2021.

Yulimar Rojas Elle présente ses références en tant que championne olympique, championne de la Diamond League et détentrice du record du monde du triple saut.

Ils sont également demandeurs l’américain Valarie Allman, champion olympique et de la Diamond League de discus ; la portoricaine Jasmine Camacho-Quinn, championne olympique du 100 mètres haies ; et les hollandais Sifan Hassan, champion olympique du 5 000 et du 10 000 mètres et médaillé de bronze du 1 500 olympiens et recordman du monde du 10 000.

Aussi, le Kenyan Foi kipyegon, champion olympique et de la Diamond League du 1500 mètres ; le Russe Mariya lasitskene, champion olympique et de la Diamond League de saut en hauteur et une marque de 2,05 mètres; l’Américain Sydney McLaughlin, champion olympique du 400 m haies qui a établi deux records du monde de distance ; et le bahamien Shaunae Miller-Uibou, champion olympique de 400.

La liste est complétée par un autre américain, Athing Mu, champion olympique du 800 et du 4×400 mètres, et le Jamaïcain Elaine Thompson-Herah, champion olympique du 100, 200 et 4×100 mètres et champion du 100 mètres de la Diamond League.

Le vote pour les athlètes mondiaux de l’année se termine à minuit le samedi 6 novembre. À la fin du processus de vote, cinq finalistes féminins et cinq masculins seront annoncés par World Athletics.

Les athlètes mondiaux féminins et masculins de l’année seront annoncés en direct lors des World Athletics Awards 2021 en décembre.