Yulimar Rojas surpasse Peleteiro et enregistre la meilleure note de l’année avec un saut de 15,14 mètres

08/05/2021 à 21:35 CEST

Le Vénézuélien Yulimar Rojas a réalisé ce samedi le meilleur record du monde de l’année en triple saut après avoir réalisé 15,14 mètres au Meeting d’Ibiza Toni Bonet.

Considérée comme la meilleure athlète du monde en 2020, championne du monde et finaliste olympique, a atteint son objectif de dépasser les 15 mètres sur les pistes de Can Misses, tandis que le vice-champion européen de la discipline en salle, l’Espagnole Ana Peleteiro, a été à la deuxième place avec un saut de 14,31 mètres, à seulement un centimètre du minimum olympique.

Le premier essai de l’après-midi était le 200 mètres, dans lequel Óscar Husillos a fait ses débuts en solo cette saison, avec une deuxième place avec 20,95, derrière le dominicain Yancarlos Martínez, avec 20,56.

L’un des grands moments de la compétition a été la course de 3000 mètres, avec le duel entre Carlos Mayo et Fernando Carro, avec victoire du second, qui a gagné avec 7: 47,02, à 7: 48,65 de l’Aragonais.

En troisième lieu, Pol Oriach a battu le record d’Espagne dans la catégorie U-20 avec un temps de 7: 55,65, dépassant le 7: 56,10 de Reyes Estévez, à partir de 1995. La quatrième place est revenue à Dani Mateo, avec 7: 57,30, et Roberto Alaiz a terminé cinquième, également sous huit minutes, avec 7: 59,76.

Au 400 mètres chez les femmes, la victoire, avec une note de 50.80, revient à la dominicaine Marileidy Paulino, suivie de sa compatriote Anabel Medina Ventura (52,34). La troisième place a inscrit l’athlète Nerea Bermejo avec 53,68.

La ségovienne Águeda Muñoz a remporté la victoire lors de l’exposition 1500, dans laquelle elle a réalisé son record personnel avec 4: 12,85. La deuxième place a été pour Rosalía Tárraga avec un record personnel (4: 15,81), la troisième pour Lucía Rodríguez (4: 16,50) et la quatrième pour Celia Antón (4: 16,55).

La dernière course de l’après-midi était le 800 mètres masculin, avec une victoire d’Adrián Ben en 1: 47,49.., qui a battu les Qataris Hairane (1: 47,62) et Mubarak (1: 47,79) dans une dernière ligne droite, le Burundais Nzikwinkunda (1: 47,92) et Manuel Olmedo, cinquième avec 1: 48,06.