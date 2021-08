Yume Penguin Monogatari est un jeu NES hilarant et offensif

Image : Konami / Kotaku

À première vue, Yume Penguin Monogatari semble être un jeu de plateforme NES standard du début des années 90. Il présente un héros adorable, des environnements colorés et une bande-son entraînante et chiptune des anciens maîtres de Konami. Mais au-dessous de tout cela, ce side-scroller classique est aussi si grossièrement et si franchement fatphobe que je n’ai pas pu m’empêcher de rire à travers sa demi-douzaine de niveaux.

Yume Penguin Monogatari – à peu près “Dream Penguin Story” – a été publié pour Famicom au Japon au début de 1991. Il met en vedette un mignon pingouin bleu nommé Penta qui, après des apparitions dans des jeux Konami antérieurs comme Antarctic Adventure et Penguin Adventure, était considéré comme une sorte d’entreprise mascotte. Il a même des connaissances qui le relient à la franchise de shoot them up Parodius; le pingouin de cette série, Pentarou, est apparemment le fils de Penta, mais je m’éloigne du sujet.

Yume Penguin Monogatari s’ouvre avec la petite amie de Penta, Penko, le réprimandant pour son poids alors qu’il engloutit joyeusement un énorme sac de bonbons.

« Je ne supporte pas les gros gars comme toi, Penta, alors j’ai plutôt décidé d’aller à un rendez-vous avec le Ginji intelligent et stylé. » Penko dit, selon la traduction des fans de 2006. « Si tu m’aimes vraiment, viens me voir quand tu auras maigri !

Ginji, voyez-vous, porte un haut-de-forme fuchsia et des lunettes de soleil sombres, ce qui est apparemment le summum de la mode dans le monde des pingouins. Mec est une vraie merde chaude dans les cercles sociaux de l’Antarctique.

Ainsi commence l’aventure de Penta. Après cette courte cinématique, Yume Penguin Monogatari vous présente son idée de gameplay principale, qui tourne entièrement autour d’un mètre qui représente le poids de Penta. Se faire toucher par des ennemis ou manger leurs savoureux projectiles à base de nourriture augmente la masse du pingouin, tandis que boire des boissons « diététiques » éparpillées dans le niveau et abandonnées par des adversaires vaincus le réduit.

Alors que Penta devient plus lent et plus difficile à manœuvrer à mesure qu’il grandit, il a également différentes attaques en fonction de sa taille. À son plus gros, Penta ne peut que tomber sur les ennemis, mais à mesure qu’il s’amincit, il a également accès à des coups de pied et même à ses propres projectiles pour une attaque à longue portée. Cela s’étend également aux segments de tir horizontaux du jeu, l’avion de Penta obtenant de meilleurs armes lorsqu’il perd du poids.

À la fin de l’étape, il appelle Penko, qui rend un jugement basé sur le poids que son amant potentiel a perdu. Ne parvenez pas à atteindre un certain niveau de minceur et elle le rejettera carrément, ce qui entraînera un game over. Ce n’est pas une grosse affaire dans les cinq premiers niveaux, vous renvoyant simplement au début de la scène. Mais manquer votre pesée après le niveau final signifie recommencer entièrement le jeu.

Penta traverse une sacrée transformation.Capture d’écran : Konami / Kotaku

En tant que personne dont la prison de chair a oscillé entre Husky et Hefty pendant la majeure partie de ma vie, je devrais probablement être plus offensé par Yume Penguin Monogatari que je ne le suis. Son message général selon lequel personne ne vous aimera si votre poids dépasse un certain nombre est fermé d’esprit, cruel et potentiellement dangereux pour les joueurs les plus impressionnables. Mais la façon dont le jeu transmet ce message est tellement exagérée que j’ai du mal à me mettre trop en colère.

Yume Penguin Monogatari est une relique d’une époque révolue, à la fois choquante et charmante dans une égale mesure. Bien sûr, il n’aurait probablement pas dû avoir le feu vert, même dans l’atmosphère moins éclairée du début des années 90, mais regarder un pingouin de dessin animé renverser des ennemis malheureux après avoir accidentellement écharpé trop de bonbons est tellement délicieux. Si le jeu avait supprimé les segments où Penko traite Penta comme de la merde, cela aurait pu être tout aussi amusant d’une aventure sans tous les éléments honteux étranges.

Penta, mon ami pingouin, personne ne devrait vous reprocher d’avoir pris quelques kilos, surtout dans l’Antarctique glacial. Épais ou mince, tu es un adorable petit gars.