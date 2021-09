Yumi Clevenger-Lee nommée directrice marketing mondiale de QuEST Global

Elle sera basée dans le Connecticut, aux États-Unis, et rendra compte directement à Ajit Prabhu, président-directeur général de QuEST Global

QuEST Global, une société mondiale d’ingénierie de produits et de services de cycle de vie, a nommé Yumi Clevenger-Lee au poste de directeur marketing mondial. Dans son nouveau rôle, Lee sera responsable de la stratégie marketing, du positionnement de la marque, de la publicité et des communications d’entreprise pour construire la marque QuEST dans les régions géographiques, les secteurs verticaux et les services. Elle sera basée dans le Connecticut, aux États-Unis, et rendra compte directement à Ajit Prabhu, président-directeur général de QuEST Global.

Elle rejoint QuEST Global avec 17 ans d’expérience dans les biens de consommation emballés. Sa vaste expérience en marketing comprend l’innovation de nouveaux produits, la réinvention des marques par un objectif, le développement de campagnes attrayantes et la création de nouveaux modèles de communication et d’affaires. Grâce à son expertise en marketing, elle a construit de nombreuses marques à travers le monde, notamment S. Pellegrino, Perrier, Cheerios et Green Giant.

Avant de rejoindre QuEST, Lee était vice-présidente exécutive et directrice du marketing pour Nestlé Waters North America, où elle était responsable d’un portefeuille de 4,5 milliards de dollars de 16 marques. Auparavant, elle a été directrice du marketing pour la région Amérique latine de Cereal Partners Worldwide (CPW), responsable de l’innovation mondiale basée en Suisse pour CPW, et a dirigé la marque Cheerios pour General Mills Canada.

« Depuis près de 25 ans, QuEST s’est imposé comme une marque fiable à laquelle ses clients font confiance. Lee est connu comme un créateur de marque passionné qui a joué un rôle déterminant dans le développement de stratégies qui ont aidé les organisations à accélérer leur croissance. Je crois que sous sa direction compétente et sa compréhension approfondie du marketing ; nous serons en mesure de renforcer davantage la marque QuEST et de stimuler la croissance de notre portefeuille de services d’ingénierie », a déclaré Prabhu.

QuEST a d’excellents antécédents en aidant ses clients à réinventer leurs entreprises grâce à l’innovation, a déclaré Lee. « Avec une vision forte pour créer des solutions qui font progresser la façon dont nous vivons, travaillons, voyageons et interagissons les uns avec les autres, je suis impatiente d’aider QuEST à renforcer son leadership mondial pour être à la fois une force de croissance et une force pour le bien », a-t-elle déclaré. ajoutée.

