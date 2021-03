Yumi Nu ressemble à un naturel sur les pages du 2021 Maillot de bain Sports Illustrated problème, mais la recrue dit Nous hebdomadaire dans une interview exclusive qu’elle n’aurait jamais pensé se voir dans les pages du magazine, qui cache des stands le 20 juillet 2021.

«La version plus jeune de moi-même n’aurait jamais cru que je serais un Sports illustrés modèle un jour. Cela m’a donné tellement de confiance de croire que tout est possible pour nous », raconte le mannequin. Élégant. «La société nous place dans tellement de cases de ce que nous devons faire ou de ce que nous devons être pour être dignes. Nous sommes déjà assez. Point final. »

L’artiste d’enregistrement nippo-néerlandaise, représentée par The Society Management, est entrée dans l’histoire en tant que première asiatique sinueuse à être photographiée pour le magazine – et elle est ravie de voir la direction que prend l’industrie.

«J’aimerais pouvoir être considéré comme un modèle normal. Je sais que l’industrie a un long chemin à parcourir jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de division entre les tailles… J’ai commencé le mannequinat en 2009 alors que l’industrie du plus était à peine existante. Maintenant, les modèles grande taille sont enfin inclus dans les choses que nous demandons depuis un an. »

Nu ajoute que son inclusion dans le magazine a également un impact sur les Américains d’origine asiatique. «La récente vague de diversité dans les médias a été un grand pas dans la bonne direction, mais il y a toujours un manque de représentation asiatique. Ayant Sports illustrés élever des voix asiatiques comme la mienne et d’autres dans leur problème signifie le monde pour moi. «

Inclure Nu dans le numéro de maillot de bain 2021 semble avoir été une évidence pour l’éditeur Journée MJ. «Nous travaillons avec beaucoup de femmes incroyables. Yumi, cependant, possède le plus de confiance et d’appréciation pour elle-même et son corps que nous ayons vu. Elle ne se conforme à aucune norme de beauté traditionnelle et ne s’excuse gracieusement de se voir comme une femme puissante, belle et sensuelle », écrit Day dans un post Instagram le 18 mars.

Elle poursuit: «Elle se présente pour les femmes de manière forte et a pour mission de mettre fin à la conversation sur la limitation des femmes dans l’industrie. Non seulement elle est magnifique et un modèle extraordinaire, mais elle rayonne de chaleur et du genre d’énergie que nous voulons toujours. Les photos de Yumi sont parmi mes préférées et elle aussi!

Dans le post, Nu est absolument magnifique, vêtu d’un bikini vert taille haute avec une manche bouffante. Ses cheveux sont naturellement ondulés par l’air de l’océan et sa peau est bronzée à la perfection. Au fait, elle fait son bronzage DIY avec la mousse de bronzage St. Tropez!

Nu rejoint une liste de recrues qui ont des histoires variées et intéressantes. Leyna Bloom par exemple, c’est la première femme transgenre de couleur à orner les pages du magazine. Kathy Jacobs d’autre part, c’est lui faire Maillot de bain Sports Illustrated fait ses débuts à 57 ans, icône du vieillissement positif.

Le 2021 a sûrement une liste impressionnante, et s’il reste à déterminer le numéro de l’année prochaine, Nu espère que sa jeune sœur pourra marquer une place. «Mon modèle préféré est ma sœur, Natalie Nootenboom. Elle est si sage au-delà de ses années, son énergie est rayonnante et elle illumine toutes les pièces dans lesquelles elle entre.

Le 2021 Maillot de bain Sports Illustrated Le problème arrive dans les stands le 20 juillet.