Yung Bleu voulait un bébé singe mais a eu par erreur un babouin à la place

Tous Yung Bleu voulait était un bébé singe … au lieu de cela, il s’est retrouvé par erreur avec un bébé babouin – qui grandit un peu plus – mais il croise les doigts et essaie de le faire fonctionner.

Nous avons eu le rappeur « You’re Mines Still » à l’hôtel SIXTY LES à New York et notre gars lui a posé des questions sur sa petite confusion.

Bleu dit que le gars dont il a eu l’animal lui a dit que c’était un singe, mais quand il a commencé à montrer la bestiole sur les réseaux sociaux, les gens l’ont informé de ce qui se passait vraiment … et une recherche rapide sur Google a confirmé qu’il avait été induit en erreur.

Mais, YB nous dit qu’il n’est pas fou de ce qu’il considère comme de la publicité mensongère … et il est assez clair dans la vidéo qu’il a un lien spécial avec le babouin, qu’il s’appelle Moon Vandross.

On dirait qu’il aurait pu être dans une situation pire – Bleu nous explique pourquoi ce type spécifique de babouin ne deviendra pas un gros problème en grandissant. Il espère.

En bout de ligne … les babouins ont aussi besoin d’amour !!!