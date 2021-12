Yung Joc arrête les allégations de fautes d’orthographe de « Wheel of Fortune »

Lire du contenu vidéo

Jeune Jock ou Yung Joc? Eh bien, cela dépend de qui demande – certains fans de « Wheel of Fortune » appellent la série pour avoir mal orthographié le nom du rappeur pendant un épisode … mais Joc dit que ce n’est probablement pas le cas.

Les gens croient que le concurrent Kennise Miller pourrait avoir été escroqué de 39 000 $ lors du tour de bonus de lundi soir lorsqu’elle n’a pas réussi à résoudre le casse-tête dans la catégorie « personne ».

Il s’avère que la réponse était « jeune jock », mais certains fans disent le contraire.

Au lieu de cela, ils pensent que c’était une faute d’orthographe du nom du rappeur Yung Joc. Eh bien, nous avons rencontré le rappeur « It’s Goin’ Down » qui ne pensait pas vraiment que la réponse était une erreur mais était simplement destinée à être la description d’un jeune athlète.

Joc nous dit qu’il est un fan de longue date de ‘Wheel’ — il dit qu’il a grandi en regardant avec sa mère et sa grand-mère… .

Bien qu’il n’ait jamais participé à la série, il dit qu’à la maison, il ne faisait aucun doute qu’il était un gagnant … et il en était beaucoup plus certain que ce que les producteurs avaient prévu dans l’épisode de lundi.