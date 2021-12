Yung Joc dit qu’il n’est pas un propriétaire de chien irresponsable, des pit-bulls mâchés à travers une clôture

Lire du contenu vidéo

Yung Joc nie les affirmations d’un éleveur de chiens selon lesquelles il est un propriétaire de chien irresponsable qui a perdu ses pit-bulls peu de temps après les avoir obtenus … il dit que les chiens ont réussi à mâcher leurs enclos.

Le rappeur « It’s Goin’ Down » a déclaré à TMZ … il a fait sa part pour garder les chiens confinés sur sa propriété, avec des chenils et deux clôtures à mailles losangées, mais il a été surpris qu’ils puissent encore se frayer un chemin.

Yung Joc dit qu’il a payé plus de 20 000 $ pour les pit-bulls, Nispey et Bruiser, en avril d’un éleveur de chiens à Los Angeles … mais après leur évasion, l’éleveur de chiens a blâmé le rappeur et a offert une récompense de 5 000 $ pour des informations sur leur où.

Alors que l’éleveur de chiens, André de Big Gemini Kennels, affirme que Yung Joc était irresponsable et pourrait cacher quelque chose … Joc nous dit qu’il a été transparent avec les autorités, partageant même la vidéo de leur évasion.

Yung Joc riposte à propos des accusations selon lesquelles il était au-dessus de sa tête … il dit qu’il pensait qu’il n’y avait aucun moyen que les chiens puissent franchir non pas une, mais deux clôtures … et il dit qu’il ne s’agissait pas d’être pas cher.

YJ a des antécédents d’incidents avec des chiens … dont un de 2010 où ses chiens sont sortis et ont attaqué le chiot d’un voisin. Avec cet incident, il nous a dit que les colliers de choc fonctionnaient mal, il s’est occupé de son voisin, a payé des amendes, a récupéré les chiens et a pris l’entière responsabilité.