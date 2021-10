Yung Miami appelle Diddy, Megan Thee Stallion et Kodak Black sur ‘Rap Freaks’

Yung Miami est à la recherche d’un fan de rap.

Vendredi, la moitié des City Girls a sorti son single solo « Rap Freaks » sur lequel elle rappe sur ses relations sexuelles avec plus d’une douzaine des plus grands noms du hip-hop, dont Diddy, Lil Baby, DaBaby, 50 Cent, Lil Durk, Tory Lanez et Megan toi étalon.

« Je suis sur la piste / Je ne vois pas de conservateur dans ma voie / Je suis avec les sauvages / Montez sur un bateau, asseyez-vous sur le visage de Megan / Montez-le comme un étalon », déclare Miami sur la piste explicite, qui est également accompagné d’une vidéo racée.

« Je veux prendre un vol avec Durk, baiser lui et l’Inde », rappe-t-elle, faisant référence à Durk et sa petite amie India Royale. « Essaye d’aller bébé sur bébé / Si je pouvais les baiser tous les deux, ce serait fou. »

Elle nomme Future, Moneybagg Yo et 50 Cent (« Beaucoup d’hommes veulent sucer ce clitoris, mais je veux 50 Cent »), mais n’était pas aussi gentille avec Kodak Black. « Je ne peux même pas m’imaginer en train de baiser avec Lil Kodak », rappe Caresha.

Elle évoque également la rumeur de son petit ami Diddy : « A pris un jet pour une île privée / À un rendez-vous avec Diddy / J’aime les mauvais garçons, pas de merde / Diddy, laisse-moi te le mettre au visage comme des cafards / Et mets tes riches cul pour dormir, buenas noches.

L’amie et collaboratrice de Yung Miami, Megan Thee Stallion, ne pouvait s’empêcher de rire en entendant Miami rimer « cafards » avec « buenas noches ».

La chanson a également fait des comparaisons avec le morceau de 2018 de Nicki Minaj « Barbie Dreams », inspiré de « Just Playing (Dreams) » de Biggie, qui comprenait des paroles sur Drake, 50 Cent et son ex Meek Mill.