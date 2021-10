Yungblud annonce une tournée américaine massive ‘Life On Mars’

artiste rock britannique Yungblud a annoncé la tournée nord-américaine de sa tournée Life On Mars. Prévu pour donner 35 spectacles, Yungblud donnera le coup d’envoi à Athènes, en Géorgie, le 26 janvier. Il sera rejoint par Palaye Royale, Upsahl, pouty face et Charlotte Sands le long de son itinéraire prévu.

La course suit la star éclectique Royaume-Uni La vie sur Mars tournée qui se termine le 8 décembre à Glasgow. Les billets grand public pour la tournée nord-américaine seront mis en vente à 10 h, heure locale, le vendredi 29 octobre. La prévente de Yungblud commence à 10 h, heure locale demain, le 26 octobre, et une prévente Spotify commence en même temps. le mercredi 27 octobre.

De retour en septembre, Yungblud a sorti la version acoustique de son dernier single « Sac à puces, » maintenant disponible via Interscope Records. Le morceau original a été créé pour la première fois en août lors de la session d’hôte invité du musicien sur BBC Radio 1.

« Fleabag – acoustic » supprime la piste émotionnelle sur le jugement et l’identité. « Je danse autour de la vérité / Je serai un garçon ballerine pour vous / Peu importe ce que je fais / Vous déformez mes mots et vous vous embrouillez », chante Yungblud sur le suivi de la guitare acoustique.

Yungblud a écrit « Fleabag » avec Amy Allen, Andrew Wells et Gregory Aldae Hein tandis que Wells travaillait sur la production avec Chris Greatti et Mike Crossey. Il s’agit du premier single officiel du chanteur depuis la sortie de son album studio Weird! en 2020.

Visitez le site officiel de Yungblud pour les dates de tournée et les informations sur les billets.

Dates de la tournée Yungblud Life on Mars :

1/26 – ATHENES, GA – GEORGIA THEATRE

1/28 – ATLANTA, GA – LE TABERNACLE

1/29 – NASHVILLE, TN – AUDITORIUM RYMAN

2/1 – CHARLOTTE, NC – LE FILLMORE

2/2 – SILVER SPRING, MD – LE FILLMORE

2/4 – SAYREVILLE, NJ – SALLE DE BAL STARLAND

2/5 – CLEVELAND, OH – HOUSE OF BLUES

2/7 – TORONTO, ON – HISTOIRE

2/8 – MONTRÉAL, QC – MTELUS

2/9 – BOSTON, MA – HOUSE OF BLUES

2/11 – NEW YORK, NY – TERMINAL 5

2/14 – PHILADELPHIE, PA – LE FILLMORE

15/02 – BALTIMORE, MD – RAMS HEAD LIVE !

2/16 – PITTSBURGH, PA – STAGE AE (INTÉRIEUR)

2/18 – ROYAL OAK, MI – THÉÂTRE MUSICAL ROYAL OAK

19/02 – COLUMBUS, OH – EXPRESS EN DIRECT ! (À L’INTÉRIEUR)

2/20 – INDIANAPOLIS, IN – CHAMBRE ÉGYPTIENNE AU VIEUX CENTRE NATIONAL

2/22 – ST. LOUIS, MO – LE PAGEANT

2/23 – LINCOLN, NE – THEATRE BOURBON

2/25 – MINNEAPOLIS, MN – LE FILLMORE

2/26 – MILWAUKEE, WI – LA RAVE

27/02 – CHICAGO, IL – SALLE DE BAL BYLINE BANK ARAGON

3/1 – DALLAS, TX – L’USINE EN ELLUM PROFOND

3/2 – HOUSTON, TX – HOUSE OF BLUES

3/3 – TULSA, OK – SALLE DE BAL DE CAIN

3/5 – DENVER, CO – SALLE DE BAL MISSION

3/6 – SALT LAKE CITY, UT – LE COMPLEXE

3/8 – BOISE, ID – USINE DE TRICOTAGE

3/9 – SPOKANE, WA – USINE DE TRICOT

3/11 – PORTLAND, OR – SALLE DE BAL CRISTAL

3/12 – SEATTLE, WA – SHOWBOX SODO

3/15 – SACRAMENTO, CA – AS DE PIQUE

3/17 – SAN FRANCISCO, CA – LE CHAMP DE GUERRE

3/18 – LOS ANGELES, CA – SALLE D’EXPO SHRINE

3/19 – PHOENIX, AZ – LE VAN BUREN