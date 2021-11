Yungblud annonce une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande pour 2022

Yungblud a annoncé une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet prochain, après avoir été contraint de reporter une tournée prévue en 2021.

Dominic Harrison avait initialement prévu une série de spectacles de quatre dates pour septembre de cette année, mais la tournée n’a pas pu se poursuivre en raison de la pandémie de coronavirus.

Maintenant, il a révélé des dates reportées pour les spectacles prévus à Sydney, Melbourne, Brisbane et Adélaïde, et il a ajouté des dates à Perth et Auckland en Nouvelle-Zélande. De plus, le spectacle de Melbourne aura désormais lieu à la John Cain Arena.

Sur Twitter, Yungblud a écrit : « J’ai fait de mon mieux pour venir jouer pour vous cette année, mais après de nombreuses discussions, ils ne m’ont pas laissé entrer. »

Dans un tweet séparé, il a écrit: « Je vous aime et vous me manquez tous tellement, je [sic] désolé, je vous promets que j’ai fait de mon mieux. vous savez combien votre pays compte pour moi. ces émissions vont être folles mentalement [sic] compte à rebours les minutes.

Les billets pour les spectacles qui avaient des dates préexistantes sont déjà en vente, tandis que les billets pour Perth et Auckland seront en vente à 14h00 heure locale aujourd’hui (9 novembre) et 12h00 heure locale le 11 novembre respectivement. Tous les billets seront disponibles via Secret Sounds.

Bien que la programmation du festival n’ait pas été confirmée au-delà des têtes d’affiche, la tournée 2022 de Yungblud s’aligne sur le moment où Splendor In The Grass devrait se poursuivre. Il y a un écart de trois jours dans son programme de tournée entre le 20 juillet à Auckland et le 23 juillet à Brisbane, avec Splendor – se déroulant à moins de deux heures au sud de Brisbane – commençant le 22 juillet.

Les trois têtes d’affiche confirmées de Splendor sont The Strokes, Gorillaz et Tyler, The Creator. Gorillaz et The Strokes donneront des concerts à Sydney et à Melbourne après le festival, tandis que Tyler, The Creator se lancera dans une tournée légèrement plus importante en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Plus tôt cette semaine, Yungblud a annoncé un nouveau court métrage intitulé Mars, basé sur la chanson 2020 du chanteur du même nom, qu’il a décrit comme « une représentation non censurée et non filtrée de la jeunesse ».

Les dates de la tournée 2022 de Yungblud en Australie et en Nouvelle-Zélande sont les suivantes :

20 juillet – Auckland, hangar 10

23 juillet – Brisbane, Fortitude Music Hall

24 juillet – Adélaïde, Thebarton Theatre

27 juillet – Sydney, Pavillon Hordern

28 juillet – Melbourne, John Cain Arena

30 juillet – Perth, Théâtre Astor.

Achetez ou diffusez Yungblud’s Weird !