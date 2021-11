Yungblud, BTS et Taylor Swift parmi les gagnants des MTV EMA 2021

Ed Sheeran, BTS et Yungblud figuraient parmi les grands gagnants des MTV EMA 2021 à Budapest. Vous pouvez voir la liste complète des gagnants ci-dessous.

Les prix ont eu lieu en personne pour la première fois depuis 2019 dimanche soir dans la capitale hongroise, avec la cérémonie animée par Saweetie. La soirée a également présenté des performances de Sheeran, Yungblud, Måneskin, Kim Petras et plus encore.

Les MTV EMA 2021 avaient lieu pour soutenir la communauté LGBTQ+, et les organisateurs ont défendu la décision de les accueillir à Budapest malgré la récente législation anti-LGBTQ+ adoptée en Hongrie.

Les plus grands gagnants de la soirée étaient BTS, le groupe K-pop remportant les prix de la meilleure pop, du meilleur groupe, du meilleur K-Pop et des plus grands fans.

Sheeran, quant à lui, a remporté à la fois le prix du meilleur artiste et de la meilleure chanson («Bad Habits»), le meilleur rock revenant aux lauréats de l’Eurovision Måneskin et la meilleure alternative à Yungblud.

Dans son discours, Yungblud a déclaré : « Si vous êtes là-bas et que vous sentez que vous ne pouvez pas être qui vous êtes, vous pouvez être. Continuez à vous battre, continuez à être brillant.

Parmi les autres gagnants de la soirée figuraient Lil Nas X (Meilleure vidéo pour « Montero (Call Me by Your Name) »), Doja Cat et SZA (Meilleure collaboration pour « Kiss Me More »), l’hôte de la soirée, Saweetie (Best New), Taylor Swift (Best US Act) et Billie Eilish (Video For Good pour « Your Power »).

Consultez la liste complète des gagnants des MTV EMA 2021 ci-dessous :

Meilleur artiste : Ed Sheeran

Meilleure pop : BTS

Meilleure chanson: Ed Sheeran – « Mauvaises habitudes »

Meilleure vidéo : Lil Nas X – « Montero (Appelez-moi par votre nom) »

Meilleure collaboration : Doja Cat ft. SZA – « Kiss Me More »

Meilleure nouveauté : Saweetie

Meilleur électronique : David Guetta

Meilleur rocher : Moneskin

Meilleure alternative : Yungblud

Meilleur latin : Maluma

Meilleur hip-hop : Nicki Minaj

Meilleure K-pop : BTS

Meilleur groupe : BTS

Meilleure poussée: Olivia Rodrigo

Les plus grands fans: BTS

Vidéo pour de bon : Billie Eilish – « Votre pouvoir »

Meilleur acte américain : Taylor Swift

Prix ​​du changement de génération : Amir Ashour, Matthew Blaise, Sage Dolan-Sandrino, Erika Hilton et Viktória Radványi