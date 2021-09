Yungblud partage la version acoustique du dernier single “Fleabag”

L’artiste rock britannique Yungblud a sorti la version acoustique de son dernier single “Sac à puces, maintenant disponible via Interscope Records. Le morceau original a été créé pour la première fois en août lors de la session d’hôte invité du musicien sur BBC Radio 1.

« Fleabag – acoustic » supprime la piste émotionnelle sur le jugement et l’identité. “Je danse autour de la vérité / Je serai un garçon ballerine pour vous / Peu importe ce que je fais / Vous déformez mes mots et vous vous embrouillez”, chante Yungblud sur le suivi de la guitare acoustique.

Yungblud a écrit “Fleabag” avec Amy Allen, Andrew Wells et Gregory Aldae Hein tandis que Wells travaillait sur la production avec Chris Greatti et Mike Crossey. Il s’agit du premier single officiel du chanteur depuis la sortie de son album studio Weird! en 2020.

“J’ai écrit ‘fleabag’ dans une période très sombre de ma vie, quand beaucoup de gens autour de moi avaient des attentes sur ce que je devrais être”, a déclaré Yungblud à propos de la chanson. «Pour vous dire la vérité, il s’agit d’être écœuré par les gens qui me jugent et essaient de me démolir. Je me sentais tellement aliéné, je me sentais tellement seul. La chanson a trouvé un écho auprès de son public proche, amassant plus de 5 millions de streams sur Spotify et 2 millions de vues sur son clip officiel.

« Personne ne devrait déterminer comment vous vous exprimez, sauf VOUS. Vous êtes brillant, vous êtes beau, vous êtes individuel rien qu’en respirant. Cette chanson est un retour en arrière », a-t-il déclaré. «Un coup de pied contre le monde, un coup de pied contre mes amis, contre ma famille et certains de mes fans. Je suis qui je suis, tout ce que je veux faire, c’est répandre l’amour et diriger avec mon cœur. J’ai toujours dit aux gens d’être eux-mêmes, parfois je dois me souvenir de ce message moi-même.

Yungblud tant attendu Visite de la vie sur Mars débutera le lundi 27 septembre et se terminera le 10 juin 2022. Les arrêts en cours de route incluent des dizaines de spectacles au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, en Russie, en Finlande, en Italie et plus encore. Les informations sur les billets sont disponibles sur le site officiel de Yungblud.

Diffusez ou achetez « Fleabag – Acoustic ».