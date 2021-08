Yungblud présente le dernier single “Fleabag” lors du rachat de BBC Radio 1

Le rockeur britannique Yungblud a partagé le single de guitare “Fleabag” comme son premier single officiel depuis l’arrivée de son album 2020 Bizarre! décembre dernier. Le morceau a été créé lors de la prise de contrôle du chanteur sur BBC Radio 1.

“Fleabag” a été écrit par Yungblud avec Amy Allen, Andrew Wells et Gregory Aldae Hein tandis que Wells travaillait sur la production avec Chris Greatti et Mike Crossey. Adhérant à l’honnêteté artistique profondément enracinée du musicien, le morceau aborde le sujet de Yungblud se retrouvant perdu dans l’identité de lui-même en tant qu’artiste et se sentant jugé.

“J’ai écrit ‘fleabag’ dans une période très sombre de ma vie, quand beaucoup de gens autour de moi avaient des attentes sur ce que je devrais être”, a déclaré Yungblud à propos de la piste. «Pour vous dire la vérité, il s’agit d’être écœuré par les gens qui me jugent et essaient de me démolir. Je me sentais tellement aliéné, je me sentais tellement seul.

Dans la chanson, Yungblud chante sa disparition et essaie de se changer à un moment où il a l’impression que personne ne peut l’aimer pour ce qu’il est vraiment. “Parce que je ne suis qu’un sac à puces, personne ne m’aime / Envoyez-moi en cure de désintoxication, quelqu’un me touche / Je ne suis pas votre singe / Je ne suis pas votre marionnette / Je ne suis qu’un sac à puces, personne ne m’aime du tout” déclare-t-il sur le chœur.

« Quand tout le monde s’attend à ce que vous devriez être ou a sa propre version de votre vérité, cela perturbe votre cerveau parce que vous commencez à penser” peut-être qu’ils ont raison, peut-être qu’ils savent ce qui est le mieux pour moi, peut-être que je devrais changer qui je suis », mais en fin de compte, je crois profondément – ​​c’est le fondement sur lequel j’ai construit toute mon idéologie, que l’expression de soi et le droit d’être soi-même inconditionnellement sont la meilleure chose que vous puissiez être », a-t-il déclaré.

« Personne ne devrait déterminer comment vous vous exprimez, sauf VOUS. Vous êtes brillant, vous êtes beau, vous êtes individuel rien qu’en respirant. Cette chanson est un retour en arrière. Un coup de pied contre le monde, un coup de pied contre mes amis, contre ma famille et certains de mes fans. Je suis qui je suis, tout ce que je veux faire, c’est répandre l’amour et diriger avec mon cœur. J’ai toujours dit aux gens d’être eux-mêmes, parfois je dois me souvenir de ce message moi-même.

Diffusez ou achetez « Fleabag ».