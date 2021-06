Yungblud publie des enregistrements de singles sur Spotify et reprend Madonna

YUNGBLUD a sorti ses premiers enregistrements Spotify Singles. Le rockeur britannique, dont l’album de deuxième année, bizarre !, sorti en 2020, compte à ce jour plus de 345 millions de streams sur Spotify et plus de 10 millions d’auditeurs mensuels. La session suit celle de YUNGBLUD concert surprise à LA le 25 juin.

La face A est une version dépouillée intime et émouvante de son Bowie– référence unique, “mars”, tandis que la face B est une interprétation ludique de de la madone emblématique “Comme une Vierge”. Les deux chansons ont été enregistrées dans les légendaires Sound City Studios de Los Angeles, qui ont vu Fleetwood Mac, Elton John, Guns N’ Roses, et Nirvana enregistrer dans ses murs.

Interrogé sur l’expérience Spotify Singles, YUNGBLUD a déclaré: “Enregistrer à Sound City m’a époustouflé. Je suis toujours en train de me creuser la tête sur le trottoir pour être honnête. Pour enregistrer dans ce studio, vous devez apporter tout ce que vous avez ou vous ne dépassez pas le parking. Les deux chansons que j’ai choisies étaient “Like a Virgin” de Madonna et “mars” de moi-même. J’ai décidé de retirer ‘mars’, juste moi et le piano. C’est quelque chose que cette chanson mérite, d’exister dans sa forme la plus pure pour que l’émotion puisse rayonner. Je dois à ma base de fans une version comme celle-ci depuis longtemps. J’espère qu’ils l’aiment !

Lorsque nous avons choisi une chanson à reprendre, je voulais qu’elle soit complètement originale tout en ayant un sens absolu en même temps. Madonna est une énorme idole à moi, j’admire chaque mouvement qu’elle a fait artistiquement. Je voulais prendre le classique, ajouter un peu d’énergie YUNGBLUD et le secouer! C’est une chanson que j’ai entendue en grandissant, ma mère et mes sœurs la jouaient tout le temps, donc ça a ajouté une vraie pression pour bien faire les choses !

Achetez ou diffusez la session Spotify Singles de YUNGBLUD.