Yungblud va produire un court métrage basé sur sa chanson « Mars »

Yungblud a annoncé qu’un nouveau court métrage basé sur sa chanson de 2020 « Mars » est en préparation, en collaboration avec Mercury Studios et Interscope Films.

Le morceau « Mars », qui figurait sur l’album 2020 de la rock star britannique primée bizarre!, a été inspiré par l’histoire d’un jeune fan que Yungblud a rencontré lors d’une tournée. Ses premiers pas dans le monde du cinéma, le court métrage se déroulera dans le nord de l’Angleterre et devrait sortir au printemps 2022.

Mars suivra une journée dans la vie de l’adolescent Charlie Acaster, qui aspire à une existence d’adolescent «normale» – jusqu’à ce qu’une nuit extraordinaire lui fasse réévaluer ce qui compte vraiment pour elle.

« Cette histoire est une représentation non censurée et non filtrée de la jeunesse », a expliqué Yungblud. « Il se délecte de sa beauté fragile, flirte avec sa douleur et surtout son espoir indéniable et scintillant. Il présente un changement générationnel vers l’acceptation de soi et des autres et une confiance toujours croissante dans nos propres insécurités.

L’artiste pionnier a fait équipe avec le dramaturge acclamé Chris Bush sur le scénario. Il sera réalisé par Abel Rubenstein, dont les courts métrages ont déjà été présentés au BFI London Film Festival, à l’Outfest LA et à d’autres festivals éligibles aux BAFTA et aux Oscars.

La production s’engage également à trouver et à travailler avec des personnes trans, non binaires et de la communauté LGBTQ+ au sens large dans des rôles à la fois à l’écran et hors écran.

« J’ai hâte de faire mon premier film », a déclaré Yungblud. « Tout ce voyage a commencé par une rencontre. Puis c’est devenu une chanson, maintenant c’est devenu un film. Tout mon art concerne et sera pour toujours, c’est de donner aux gens l’impression qu’ils peuvent être indéniablement eux-mêmes, qui qu’ils soient – et avec ce projet, nous transformons ce message à 11.

« L’équipe que nous avons réunie est incroyable, je suis tellement honoré de les soutenir tous derrière ce beau projet et de les avoir pour m’aider à le concrétiser. Je peux honnêtement dire que si vous n’adorez pas ce film, alors je peux vous garantir que vous en tirerez des leçons.

L’écrivain Chris Bush a ajouté : « Mars est une histoire où le banal et le magique se côtoient. C’est l’évasion de l’ère spatiale avec du grain du Nord. Plus que tout, j’espère que c’est honnête. Je suis extrêmement fier de travailler avec Yungblud et la fantastique équipe créative que nous avons constituée. Les enfants homosexuels vont bien.

Yungblud lancera la prochaine étape de son Visite de la vie sur Mars en Amérique du Nord en janvier 2022, jusqu’en mars. La star entreprendra ensuite la tournée en Europe, la terminant en juin.

