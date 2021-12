Yunieski González : « Dans mon esprit, c’est d’éliminer Zurdo Ramírez »

Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez (42-0, 28 KO) a été champion du super milieu, mais quand la division était trop petite il n’a pas hésité à passer au light heavy. Avec un record d’invincibilité, le Mexicain entend battre le record de Floyd Mayweather (50-0), c’est pourquoi il mesure chaque pas. Monter dans les catégories de poids élevé est un défi et ne peut pas être fait à la légère. Un faux pas peut conduire à un trébuchement inattendu. Il le sait et c’est pourquoi il y est allé petit à petit. De plus, en 2021 il a fait équipe avec Golden Boy, et Óscar de la Hoya sait s’occuper des carrières. Malgré cela, Ils doivent prendre des risques et ce samedi, au AT&T Center de San Antonio, vient le premier.

Le Mexicain affrontera Yunieski González (21-3, 17 KO) dans une égalité des poids mi-lourds WBA. Le vainqueur défiera Bivol. C’est le nom que veut le « Zurdo », mais il aura d’abord un vétéran rajeuni. González, 36 ans, vit une seconde jeunesse. Il était au chômage d’avril 2017 à octobre 2020. »J’ai passé plus de deux ans à me consacrer à autre chose que ce que je sais faire, la boxe. Lorsque j’ai pu résoudre les problèmes contractuels que j’avais, je suis retourné au gymnase avec l’intention d’avoir de belles opportunités. » Admet Yunieski sur le podcast » KO a la Carrera « .

Le Cubain » aime davantage la boxe « . « Je n’ai pas la pression que j’avais pour défendre invaincu (il a perdu contre Jan Pascal, Vyacheslav Shabranskyy et Oleksandr Gvozdyk). J’ai imaginé lever le bras et entendre les gens dire que j’ai réalisé ce qui semblait impossibleGonzalez parle avec des mots, mais aussi avec des actes. En septembre, il a reçu un préavis d’une semaine pour combattre au cruiserweight. Il est venu en tant que côté b, mais a éliminé son adversaire en deux rounds et s’est vengé. Cette victoire lui a valu étant ce samedi contre Zurdo. »Je suis toujours en train de m’entraîner et de me préparer. Ils m’ont prévenu et même si ce n’était pas ma division, je savais que je pouvais le faire. Maintenant, j’ai en tête d’assommer Ramírez« , conclut-il avec assurance.