Yuri avoue qu’il a été infecté en ayant des relations à son époque | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse, Yuri, a avoué une réalité assez compliquée qu’elle a vécue dans sa jeunesse, elle a donc été infectée par une maladie à transmission (MST), assurant également qu’elle était encore infidèle à plusieurs reprises il y a plusieurs années.

C’est avec le Scorpion d’Or que la chanteuse a décidé de dévoiler cette réalité qui n’était pas facile à accepter, mais grâce au débit du programme »Au volant », a décidé de tout révéler.

La célèbre star a mentionné que malgré le fait qu’elle n’est pas d’accord pour le moment avec les relations ouvertes dans son jeunesse s’il l’était et qu’il a eu plusieurs amours en même temps, une situation qu’il ne considère pas si positive maintenant.

C’est pour cette raison même qu’il a révélé qu’il sortait beaucoup faire la fête et qu’il avait même « un amour dans chaque port », mais bien sûr maintenant il regrette et recommande également à ses fans de ne pas faire de même car ils pourraient avoir des situations de Santé comment elle l’a vécu.

« J’avais une pièce de porto, il n’y a pas de savon qui ne s’use pas, alors ne m’invite pas. Il s’use et colle sale. En plus d’être énervé, on se promène à la fête, peut-être en ressortez-vous contaminé. J’ai été contaminé en me promenant », a commenté le scorpion.

Yuri posant depuis son Instagram officiel pour ses fans.

La condition était quelque chose qui a changé sa vie et lui a fait changer complètement ses habitudes, depuis lors, elle est devenue beaucoup plus calme et c’est pourquoi elle a continué à recommander aux téléspectateurs de ne pas le faire.

Elle a également avoué qu’elle avait été récemment infectée mais à cause de la maladie qui a frappé le monde, cela s’est produit dans le programme « qui est le masque », où elle participait avec Omar Chaparro, Adrián Uribe, Consuelo Duval, Carlos Rivera et Juanpa Zurita.

Elle a avoué que ce dernier était celui qui les a tous contaminés, quelque chose qu’elle assure qu’elle a déjà dû mettre au jour et que c’est arrivé parce qu’elle était là avec les filles, interviewant tout le monde. C’est pour cette raison même qu’elle a même contaminé son mari.