Yuri Berchiche se fait opérer du pubis à Paris et sera absent trois mois

22/07/2021

Le à 16h57 CEST

.

Youri Berchiche il est déjà sorti de l’opération à Paris après sa blessure au pubis, et il aura besoin de “une période d’environ trois mois“pour revenir à la disposition de Marcelino García Toral, comme annoncé ce jeudi par l’entité rojiblanca.

Alors que le malaise persistait en ce début de pré-saison, il y a trois semaines, les médecins du club de Bilbao a décidé de soumettre le footballeur à une nouvelle évaluation dans une consultation ambulatoire qui a recommandé l’option chirurgicale pour résoudre la blessure.

Berchiche a avoué sur ses réseaux sociaux comment la saison s’est passée pour lui : “Je me suis entraîné et j’ai joué avec la douleur toute l’année. En m’infiltrant avant chaque match, à la recherche de toutes sortes de solutions et à la fin aujourd’hui j’ai dû passer sous le couteau “. Youri a confirmé que “tout s’est très bien passé” et qu’est-ce que “hâte que les jours passent vite pour remettre mes bottes au plus vite”.

Le footballeur a été opéré à la Clinique du Sport Paris, par le chirurgien Gilles Reboul, et l’opération a été réalisée”un renforcement bilatéral de la paroi abdominale et une ténotomie-myotomie sur le long adducteur droit“. La prévision” à court terme “, ajoute la partie publiée par Athletic, est que Yuri quittera le centre médical aujourd’hui pour retourner à Bilbao et commencer la phase de récupération qui, selon les prévisions, vous gardera en dehors de l’équipe jusqu’à la mi-octobre.

De même, il s’est souvenu de tous ceux qui l’ont soutenu dans une saison difficile : « Je tenais à remercier tous ceux qui ont été à mes côtés en ce moment : famille, amis, médecins, kinés, reconvertisseurs…Ceux d’entre vous qui me connaissent savent que je n’abandonne jamais et que je reviendrai plus fort que je ne l’étais. À bientôt”, terminé.

Le dernier match joué par l’arrière gauche était la finale de Coupe contre Barcelone le 17 avril. Depuis cette date, il est absent en raison d’une pubalgie pour laquelle les services médicaux d’Athletic ont choisi d’essayer de la guérir avec un traitement conservateur.