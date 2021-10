Yuri découvre la romance avec Manuel Mijares et révèle les raisons pour lesquelles ils ont mis fin à leur relation – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Yuri a provoqué une grande controverse lorsqu’il a révélé qu’il avait une liaison avec Manuel Mijares et a mentionné les raisons pour lesquelles la relation n’a pas fonctionné.

Il est bien connu que Yuri et Manuel Mijares ont entretenu une belle amitié pendant plusieurs années, mais peu savaient que dans leur jeunesse ils ont essayé d’être des petits amis, bien que la relation n’aurait pas prospéré pour une seule raison, selon Yuri avoué à ses partisans. .

Il y a plusieurs jours, les utilisateurs de Twitter ont ravivé la romance que l’ex-mari de Lucero et le chanteur de « Osito Pnada » avaient eue dans le passé, alors la conversation a commencé à s’ouvrir et il y avait plusieurs théories sur ce qui s’est passé.

La grande surprise a été que pour éviter les spéculations, Yuri s’est joint à la conversation et a voulu raconter sa version et que les ragots n’ont pas grossi, car il considère Manuel Mijares comme un véritable ami et ils travaillent ensemble depuis longtemps.

Peut-être que si on essaie (une relation) on sort comme deux ou trois fois », a déclaré le chanteur.

