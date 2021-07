Yuri vit son meilleur moment et fête ses 40 ans de carrière – El Sol de México

Sans hésiter, Yuri se rend compte que sa carrière est à son meilleur. “Ce que j’ai maintenant est beau, plein de surprises”, tranche la chanteuse lorsqu’elle revient sur ses plus de 40 ans consacrés à la musique, et en général à l’environnement artistique, qui l’ont amenée, de joies et de réussites aux regrets et à l’apprentissage. .

Un voyage qu’elle célébrera accompagnée d’amis et de collègues dans son nouvel album enregistré au Théâtre Juárez, à Guanajuato. Dans une interview avec Le soleil du Mexique, l’interprète de Maldita Primavera a annoncé qu’elle partagera la scène avec Lucero, Edith Márquez, Emmanuel, Mijares, La Sonora Dinamita, Gilberto Santa Rosa et Camila, entre autres artistes, avec qui elle partagera les chansons les plus représentatives de chacun, une revue de la musique mexicaine.

« C’est une célébration de plus de 40 ans où 19 artistes de nombreux genres se réunissent : boléro, pop, cumbia, salsa, ranchero, et de chaque artiste je chanterai leurs tubes, mais chanterai avec eux. Je suis l’une des rares artistes à chanter tous les genres, l’artiste mexicaine avec le plus de duos enregistrés et non enregistrés, j’ai fait plus de 100 duos, donc je vais être dans ma simple salsa, chanter avec les plus grands”, a-t-elle commenté sur l’album qui sera la direction musicale de Mariano Pérez.

Dans un exercice de mémoire, Yuri est retournée aux carnavals de son Veracruz natal, où à l’âge de 12 ans elle était déjà la “première partie” d’artistes tels que Celia Cruz et José José. Là, lors de ses premières présentations, le producteur Julio Jaramillo Arenas l’entendit pour la première fois et ouvrit immédiatement les portes de ce qui, des années plus tard, deviendra son label, Gamma.

“Je peux vous dire que Dieu m’a fait chanter, il m’a fait un artiste et je suis né pour chanter. Décidément, Dieu voulait que je ne sois pas juste un autre étudiant mais un chanteur, parce que mon truc est de chanter, jouer, danser, conduire. Mais je suis aussi sûr que l’un des épisodes de ma vie où j’ai su que je devais être ici, c’est quand je suis allé pour la première fois à 14 ans avec le directeur de la maison de disques Gamma, M. Carlos Camacho.

« Tout a commencé lorsque, deux ans auparavant, mon directeur Julio Jaramillo Arenas m’a vu alors que j’étais en première partie Anamía à Veracruz lors d’un carnaval ; J’avais 12 ans et il m’a écouté, il dit qu’il m’a entendu de loin et a pensé que j’étais une femme de 30 ans et la surprise a été quand il a réalisé que j’étais à peine une fille. Il s’est approché de ma mère et m’a dit ‘Madame, je vous donnerai ma carte pour quand vous voudrez me rendre visite'”, se souvient l’interprète de Ya no vives en moi et Detrás de mi ventana.

Sa mère l’emmène à Mexico deux ans plus tard pour un entretien avec Carlos Camacho, qui vient de lui poser quelques questions sur sa vocation musicale et lui propose aussitôt son premier contrat. “Ce n’était pas mon premier salaire car ma mère me payait déjà 800 pesos, à l’époque pour mes représentations dans les carnavals, mais c’était mon entrée dans le monde musical”, a expliqué l’artiste.

Depuis lors, le succès national et international était entrevu, mais Yuri se souvient que son tremplin vers les scènes internationales, en particulier européennes, était avec la chanson Maldita primavera qui l’a placée comme la première Mexicaine à remporter un disque d’or en Espagne, et de là, il y a eu une somme de reconnaissances, de records et de projets marqués par la poussée d’artistes tels que Celia Cruz, José José et le chef d’orchestre Raúl Velasco, « mon père artistique », a affirmé le chanteur.

Reconnaissante d’être en bonne santé pour revenir sur scène, après avoir souffert du Covid-19 l’année dernière, Yuri a annoncé qu’en mai 2022 elle présentera sa nouvelle tournée dans laquelle elle dansera à nouveau comme dans les années 80. Ce sera une série de concerts, qui débute à l’Arena México, où il interprétera ses tubes les plus célèbres.