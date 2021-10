Yuridia donne des détails sur son passage dans l’émission La Academia | Instagram

chanteur et compositeur mexicain Yuridia Il a récemment raconté quelques détails qu’il a vécus lors de son séjour dans le programme La Academia, des données qui ont sans aucun doute surpris plus d’un de ses followers.

La célèbre chanteuse a plaisanté sur son amitié avec Mario Sépulvéda, l’un de ses grands amis dans la célèbre émission de télé-réalité.

La chanteuse Yuridia a fait une confession surprenante après être passée par l’émission de téléréalité musicale de télévision aztèque « L’Académie ».

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’artiste originaire d’Hermosillo, Sonora, a participé à la quatrième génération de l’émission de télé-réalité de la chaîne de télévision Ajusco, diffusée en 2005, et c’est grâce à cela qu’elle a été largement acceptée par le public, bien qu’elle ait est resté en deuxième position de la question.

Cependant, leur temps au programme a non seulement mis en évidence leurs qualités de chanteur, mais la production leur a rappelé qu’ils devraient monter un spectacle pour les téléspectateurs.

La chanteuse était l’invitée de l’émission YouTube bien-aimée « Pinky Promise » avec ses collègues membres du programme Estrella et Mario Sepúlveda.

Ce dernier est celui avec qui il avait une relation amoureuse alors que tous les deux étaient enfermés dans « The Academy ».

Yuridia a plaisanté en disant qu’elle et Mario avaient été amants pendant qu’ils faisaient partie de l’émission de téléréalité Tv Azteca.

Cependant, plus tard, il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une véritable romance, mais que les producteurs de l’émission les ont menacés avec lesquels ils devaient être des petits amis, sinon ils seraient expulsés du concours.

Lui et moi étions amants. […] Bien sûr que non. S’ils ne deviennent pas petits-amis, on les retire du programme », a plaisanté la chanteuse.

Sepúlveda a annoncé que même s’ils s’aimaient beaucoup, la production les a remarqués avec une relation d’amitié plus forte, que le reste des membres voulait les « pigeonner » en couple.

Yuridia Francisca Gaxiola Flores, connue sous le nom de Yuridia, est une chanteuse et compositrice mexicaine et avec sa famille, à l’âge de 8 ans, elle a émigré à Mesa (Arizona), où elle a participé à des concours de chant locaux.

Il est devenu célèbre en 2005 en participant à la quatrième génération de l’émission de téléréalité mexicaine La Academia, où il a obtenu la deuxième place.

En tant que l’une des interprètes d’origine mexicaine les plus accomplies sur le plan commercial dans l’industrie de la musique, elle est considérée comme la meilleure vente de disques au Mexique au cours des 20 dernières années, enregistrant plus de 5 millions d’albums vendus et environ 8 millions d’unités vendues entre LP. , singles et des copies numériques.