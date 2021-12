Yuridia parle du « terrorisme psychologique » qu’elle a vécu dans « La Academia » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La chanteuse mexicaine Yuridia a parlé du « terrorisme psychologique » qui vivait dans « La Academia », lors d’une interview avec le « Golden Scorpion ».

Après que le youtubeur ait rappelé que l’interprète de Yahir avait avoué les mauvais traitements qu’ils avaient subis lors de sa participation à ‘La Academia’, Yuridia a détaillé certains d’entre eux : « Super culero, wey, c’était moche, c’était moche », a-t-il commenté.

Yuridia a commencé par raconter une anecdote sur l’une de ses compagnes de « La Academia ».

« Il y a peu de temps, j’ai vu des collègues qui étaient là-bas avec moi, par exemple Estrella, que leurs parents étaient morts et leur ont fait chanter ‘Reloj cucu’ et cette chanson est si sombre de douleur et elle se pousserait parce qu’elle a dit ‘ pourquoi moi Ils chantent ça si je souffre.’

« Est-ce grave ? et il fallait bien le faire car sinon les profs feraient plus de spectacles, mais bon. Où est restée l’humanité ? Qui sait », a-t-il ajouté.

Yuridia a parlé de sa pire expérience dans ‘The Academy’.

Après que ‘Golden Scorpion’ ait déjà interrogé sur le pire moment de l’émission de téléréalité, il a déclaré: « Ils sont nuls là-bas. Ils m’en ont appliqué un où je devais sortir en maillot de bain, en disant dans un miroir tout ce que je n’aimais pas chez moi ».

Malgré le mauvais moment qui l’a fait passer par la production de ‘La Academia’, Yuridia n’a pas manqué l’occasion de rire de sa boisson amère, « Et bien, j’ai dû faire comme si elle ne m’aimait pas, car en fait j’adorais moi », a-t-elle plaisanté.

« Je me souviens qu’ils m’ont dit ‘et qu’est-ce que tu aimes?’ et j’ai dit ‘pos my chichis' », a déclaré Yuridia entre deux rires.

Cependant, bien que maintenant Yuridia puisse rire de son expérience dans la téléréalité, à l’époque elle inquiétait ses parents : « Ma mère avait très peur parce que j’avais 18 ans et le psychologue était là pour ‘il faut porter un bikini, Je ne sais pas quoi « et j’avais utilisé un bikini dans ma putain de vie », a-t-il partagé.

« J’étais comme à l’adolescence, j’étais skateur, j’étais comme ça de Coyoacán, à moitié noir et tu n’allais jamais me voir en bikini ; Quand ils m’ont fait ça pff, tout s’est effondré », a expliqué Yuridia.

« Il y avait la dignité, à ce moment-là.

Malgré le « terrorisme psychologique », comme l’appelait la youtubeuse, Yuridia a avoué qu’elle entrerait à nouveau dans « The Academy » : « Sachant ce que je sais maintenant, oui, peut-être que je jouerais mieux à mon jeu », a-t-il conclu.