Yuridia révélerait avoir envoyé des photos séduisantes à Eduin Caz | .

Quand il y a une polémique, les artistes le savent, tout de suite Eduin caz, chanteur à partir de Groupe d’entreprises est dans l’œil du cyclone, tout cela grâce à une vidéo dans laquelle il apparaîtrait endormi, mise en ligne par une femme qui assure qu’il était avec elle, alors qu’à ce moment-là il était déjà marié.

La polémique a atteint les oreilles et a également été lue par des millions de personnes, Yuridia en est consciente et dans l’une de ses récentes interviews pour une émission de Youtube a décidé de faire une divulgation à son chauffeur.

Yuridia a affirmé avoir envoyé des photos séduisantes à la chanteuse, cherchant à ajouter un peu de controverse aux événements survenus sur les réseaux sociaux, laissant son intervieweur surpris.

Cependant, après avoir dit ladite révélation, il était chargé de révéler que ce n’était qu’une blague, car pour le moment, la controverse a poussé beaucoup de gens à chercher le côté comique de ce qui s’est passé et il ne pouvait pas manquer de le faire dans « Au volant » avec Le Scorpion d’Or.

Así es, al parecer Yuridia solamente buscaba subirse al tren y quizás llamar un poco la atención de los internautas que la primer impresión pensaron que era algo real, algunos de sus fans ya estaban algo asustados pero por el momento sólo se trataba de un toque de sens de l’humour.

Rappelons que le jeune chanteur est accusé d’être fidèle à sa femme, une femme du nom de Stéphanie Hernández a fait ses déclarations et a même assuré qu’elle n’était pas la seule personne à avoir vécu ce même événement.

Il y a aussi une autre jeune femme qui a prétendu avoir été avec le chanteur, ici ils l’ont traitée de menteuse mais soi-disant cette nouvelle femme dit que c’est toute la vérité.

Yuridia n’a pas non plus exclu qu’il puisse travailler à un moment donné avec Eduin Caz ou Grupo Firme, il assure qu’il est son fan et qu’il aime certaines de ses chansons, il y a une possibilité de collaboration que certains internautes veulent entendre.