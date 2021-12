Yurukill est un roman visuel ressemblant à un jeu de calmar qui va changer l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Des créateurs du classique culte shmup Kokuga et de l’auteur du manga Kakegurui vient Yurukill: The Calumniation Games, le dernier jeu à exploiter le genre « des gens s’entretuant pour rester en vie » qui comprend également Jeu de calmar, Danganronpa, et Jeux de la faim.

Yurukill, pour utiliser son nom plus court et plus facile à épeler, vous met dans la peau de Sengoku Shunju, un homme qui pense avoir été faussement accusé d’incendie criminel et du meurtre de 21 personnes. Lui et six autres criminels sont les « prisonniers » – et leurs victimes sont les « bourreaux ». Ensemble, ils devront former des équipes pour s’attaquer aux jeux tordus du parc d’attractions dans lequel ils ont été piégés.

Si les prisonniers gagnent, ils seront graciés. Si les bourreaux gagnent, ils auront une chance de se venger.

Il y aura également une édition de luxe (comprend le jeu physique, une bande sonore numérique et un livre d’art) et une édition limitée (comprend le jeu physique, le livre d’art, la bande sonore, le support en acrylique Binko, le badge, l’affiche en tissu et la boîte de collection) .

Si cela ressemble à votre confiture, gardez un œil sur Yurukill sur le Nintendo Switch eShop le 7 juin en Amérique du Nord et le 10 juin en Europe.