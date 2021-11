Yusuf/Cat Stevens partagent une nouvelle vidéo pour « Morning Has Broken »

À la suite du 50e anniversaire des albums phares Tea for the Tillerman et Mona Bone Jakon en 2020, Yusuf/Cat Stevens célèbre le même anniversaire pour Teaser et le chat de feu cette année avec un nouveau clip pour « Morning Has Broken ».

Teaser and the Firecat a immortalisé son statut de précurseur dans le mouvement des auteurs-compositeurs-interprètes. Le record historique de vente multi-platine de 1971 est célébré avec un nouveau coffret 50e anniversaire Super Deluxe Edition, disponible dès maintenant via A&M/UMe.

Créée sous la direction de Yusuf, la vidéo de « Morning Has Broken » rassemble des images contemporaines de Cat Stevens en 1971, incluses dans le nouveau coffret Super Deluxe Edition.

« Morning Has Broken » a été adapté d’un hymne traditionnel avec des paroles de l’auteur britannique Eleanor Farjeon. Le message de la chanson reflétait magnifiquement la conscience spirituelle croissante de Cat au début des années 1970 ; un sentiment d’émerveillement, de crainte et de gratitude pour le miracle de la création s’exprime à travers la louange pour la venue du nouveau jour. Cat a arrangé la chanson, lui donnant son propre sens hostile du style et de la passion et a invité Rick Wakeman de OUI pour enregistrer la partie de piano désormais légendaire.

Cat Stevens a connu un succès phénoménal avec ses premiers travaux, mais c’est Teaser and the Firecat, son troisième LP avec Island Records (A&M aux États-Unis), qui a propulsé Cat Stevens au rang de superstar, engendrant certains de ses succès les plus inoubliables, notamment « Moonshadow ». « Train de la paix » et « Le matin est brisé ».

Ce sont des chansons écrites par un jeune chercheur spirituel, sage au-delà de ses années, qui serviraient de prétexte à une nouvelle vague poignante de troubadours et de poètes émouvants. Plus tard, « The Wind » verrait Teaser and the Firecat célébré à nouveau, prenant de l’importance après l’utilisation de la chanson dans le film très célèbre de Wes Anderson Rushmore, ainsi que dans le film oscarisé de Cameron Crowe, Almost Famous. Grâce à son don envoûtant pour l’écriture de chansons et sa vision introspective, Cat a délivré un sentiment universel d’espoir et de paix dans Teaser and the Firecat qui résonne encore profondément à ce jour.

Achetez ou diffusez l’édition Deluxe 50e anniversaire de Teaser and the Firecat.