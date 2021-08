Yusuf Demir : C’est un honneur de jouer pour Barcelone

in

Yusuf Demir a parlé de faire ses débuts à Barcelone et a déclaré que jouer pour les géants catalans était comme un rêve devenu réalité.

Le joueur de 18 ans a remplacé Martin Braithwaite lors du match nul 1-1 de samedi contre l’Athletic à San Mames et a révélé ce que Ronald Koeman lui avait dit avant de continuer.

« C’est un honneur pour moi de jouer pour ce beau club. On dirait qu’un rêve d’enfant devient réalité. J’ai travaillé très dur pour atteindre cette étape et je suis vraiment heureux de faire mes débuts », a-t-il déclaré. “Koeman m’a dit d’en profiter car ce n’est pas tous les jours qu’on fait ses débuts dans ce beau club et je lui en suis vraiment reconnaissant. « La vitesse du jeu était vraiment élevée. J’ai pris un peu de temps pour entrer mais après ça c’était juste une sensation agréable et j’espère que ça va continuer comme ça. Je veux continuer à m’améliorer chaque jour et je veux jouer longtemps ici au FC Barcelone parce que c’est le meilleur club. Origine | FC Barcelona

L’apparition de Demir l’a vu devenir le plus jeune joueur non espagnol à faire ses débuts en Liga pour les Catalans depuis un certain Lionel Messi en octobre 2004, selon Opta.

Le joueur de 18 ans a été initialement signé par le Barça B mais est resté avec la première équipe après avoir impressionné en pré-saison. On pense qu’il continuera avec l’équipe senior pour le moment, tandis qu’Ansu Fati et Ousmane Dembele restent sur la touche pour cause de blessure.