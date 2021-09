Yusuf Demir, le deuxième plus jeune étranger à faire ses débuts en Ligue des champions

18/09/2021 à 13:15 CEST

L’ailier du FC Barcelone, Yusuf Demir, a fait ses débuts en Ligue des champions contre le Bayern au Camp Nou et est le deuxième plus jeune étranger à le faire avec l’équipe du Barça après Leo Messi, qui l’a fait en 2004 avec 17 ans et 166 jours. L’attaquant l’a fait dans la victoire de l’équipe bavaroise (0-3) avec seulement 18 ans et 104 jours.

L’Autrichien, qui est arrivé ce même été du Rapid Vienna en prêt, également eu leurs premières minutes dans la compétition continentale maximale comme Gavi (17) et Alejandro Balde (17), qui sont devenus le grand espoir du club au sein de la grave situation économique et sportive que traverse le club.

18 – À l’âge de 18 ans et 104 jours, Yusuf Demir devient le deuxième plus jeune joueur non espagnol à apparaître dans un match de l’#UCL pour Barcelone. Seul Lionel Messi était plus jeune lorsqu’il a fait ses débuts en 2004 (17 ans 166 jours). Changer. #FCBFCB pic.twitter.com/aqyckIpxMX – OptaFranz (@OptaFranz) 14 septembre 2021

L’attaquant a participé à deux rencontres avec l’équipe première en début de saison : il a fait ses débuts contre l’Athletic Club et a disputé ses premières minutes en Ligue des champions contre le Bayern.. Pendant la pause de l’équipe nationale, il a défendu l’équipe autrichienne des moins de 21 ans contre l’Estonie et a marqué et aidé dans les deux buts de l’affrontement.

Avec de l’importance après une excellente pré-saison

Demir a gagné une place dans les plans de Ronald Koeman au début de la saison après avoir terminé une excellente pré-saison avec l’équipe première. Malgré le fait qu’il ait été signé pour renforcer la filiale, sa grande version lui a servi à devenir une ressource solide face à de multiples absences en attaque, où Ansu Fati, Dembélé, Kun Agüero et Marin Braithwaite sont à l’infirmerie.

L’extrême est un profil que l’effectif n’a pas avant les sorties de Leo Messi, Antoine Griezmann et Francisco Trincao dans ce même marché d’été. Sa vitesse, son déséquilibre et son électricité sont des aspects salués par Ronald Koeman, interrogé pour sa mauvaise gestion du match contre le Bayern et le principal point de la mauvaise attitude de l’équipe.