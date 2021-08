Yusuf Demir, le plus jeune débutant depuis Leo Messi

24/08/2021 à 14h00 CEST

L’ailier du FC Barcelone, Yusuf Demir, est devenu le plus jeune étranger à faire ses débuts avec la première équipe de LaLiga depuis Leo Messi avec seulement 18 ans et 80 jours. La star argentine, qui est partie pour le PSG après avoir échoué à conclure un accord de renouvellement avec le club, a fait ses débuts à 17 ans et 114 jours en octobre 2004.

L’Autrichien a été l’une des grandes surprises de la pré-saison du Barça et a convaincu Ronald Koeman d’entrer dans la dynamique de l’équipe première compte tenu des circonstances des blessures.: Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Kun Agüero sont disponibles en phase offensive. Ses débuts contre l’Athletic Club ont laissé quelques touches intéressantes et il continuera avec les majors malgré un dossier subsidiaire.

1 – A 18 ans et 80 jours, Yusuf Demir 🇦🇹 est devenu le plus jeune joueur étranger à débuter en @LaLiga avec le @FCBarcelona_es depuis Lionel Messi 🇦🇷 en octobre 2004 (17 et 114). Futur. pic.twitter.com/VHzw3W8dUk – OptaJose (@OptaJose) 21 août 2021

L’ancien Rapid Vienna est arrivé à Barcelone en prêt et a été découvert comme un cul habile avec les deux jambes et une grande verticalité. Son électricité et son débordement ont attiré l’attention du technicien néerlandais, qui il est mis en évidence dans ces premiers stades de la saison 2021/22.

Faufilez-vous entre les plus jeunes buteurs

L’un des grands objectifs de Yusuf Demir est de débuter en tant que buteur avec le FC Barcelone. Il l’a déjà fait à une occasion en pré-saison, et le défi est de le faire aussi dans un match officiel. L’Autrichien pourrait devenir le sixième plus jeune joueur du Barça à le faire après Ansu Fati, Bojan Krkic, Pedri, Leo Messi et Ilaix Moriba.

Précisément le milieu de terrain naturel de Conakry l’a réalisé la saison dernière contre Osasuna avec 18 ans et 46 jours et s’est hissé à la cinquième place, derrière Ansu Fati (16 ans et 318 jours), Bojan Krkic (17 ans et 51 jours), Pedri (17 ans et 330 jours) et Leo Messi (17 ans et 331 jours).