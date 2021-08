Yusuf Demir veut rester avec l’équipe première de Barcelone : “C’est un rêve devenu réalité”

in

Yusuf Demir continue d’impressionner. Le jeune ne s’entraîne avec la première équipe que depuis un peu plus de deux semaines depuis qu’il a rejoint Barcelone en prêt du Rapid Vienne, mais il a commencé les trois matchs de pré-saison et a marqué son premier but au Barça lors de la victoire 3-0 contre Stuttgart.

Demir avait initialement signé pour jouer pour le Barça B, mais il a été si impressionnant que ce ne serait pas un choc de le voir jouer avec les seniors cette saison. Et c’est exactement ce que vise l’Autrichien.

“Je suis très reconnaissant pour l’opportunité que le Barça m’a donnée. Le sentiment de jouer ici est incroyable. C’est un rêve devenu réalité. J’espère rester avec l’équipe première, je suis très heureux. Source : Mundo Deportivo

Avec Lionel Messi toujours en vacances et Ousmane Dembélé absent pendant plusieurs mois après une opération au genou, il y a une place pour Demir sur la ligne avant pendant au moins les premières semaines de la saison.

S’il continue à bien jouer, il pourrait être dans l’équipe beaucoup plus longtemps.