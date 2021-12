Yuya a l’air d’un grand changement physique après avoir donné naissance à Mar

Le célèbre influenceur Yuya a assez surpris ses partisans avec un changement physique impressionnant après la naissance de Mar, car beaucoup la voient maintenant beaucoup plus mince et un peu différente de son visage.

L’influenceuse Yuya a révélé combien elle avait perdu du poids après la naissance de son premier bébé, Mar.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2021 l’influenceuse Mariand Castrejón Castañeda plus connue sous le nom de Yuya a surpris ses fans avec l’arrivée de son premier enfant, Mer Près de trois mois après la naissance de son bébé, la youtubeuse mexicaine a montré les changements physiques qu’elle a subis.

Récemment, la femme d’affaires a également montré sa silhouette élancée avec une tenue idéale pour les journées froides, avec laquelle elle a laissé l’attitude positive qui la caractérise et comment la maternité l’a arrangée après l’arrivée du petit Mar.

Comment on s’est fait connaître, le bébé de Siddhartha et du youtuber est né le 29 septembre, justement lors de la Journée mondiale des mers, pour laquelle il a reçu d’interminables messages d’affection de la part des fans du célèbre.

La créatrice de contenu pour la plateforme YouTube a passé beaucoup de temps avec son bébé, car on se souvient que la chanteuse est en tournée au Mexique, donc ces dernières semaines elle a profité de beaucoup de temps pour se consacrer à prendre soin de son corps.

Par conséquent, à travers ses réseaux sociaux, l’influenceuse a partagé à quel point elle était belle après la naissance de Mar, avec une pièce qui est devenue un basique pour chaque femme, un pantalon en laine.

Elle a combiné le pantalon marron en peluche avec de jolies bottes blanches de style industriel, un pull noir et une veste en cuir, une tenue qui montrait à quel point la youtubeuse de 28 ans était mince.

Par contre, au cas où vous ne le sauriez pas, Siddhartha est un musicien mexicain qui vit à Guadalajara.

Le père du bébé de Yuya a commencé sa carrière musicale dès son plus jeune âge et c’est en 2005 qu’il rejoint le groupe Zoé, en tant que batteur du groupe et est actuellement en tournée dans diverses régions du pays.

Aujourd’hui, ils sont l’un des couples les plus enviés du show-business, car ils forment une belle famille et le meilleur de tous, c’est qu’ils sont hors de tout potins.