Yuya : la célèbre youtubeuse mexicaine est enceinte

Dans l’après-midi du samedi 12 juin, Yuya, la célèbre youtubeuse mexicaine, a fait sensation dans le monde d’Internet en partageant avec ses plus de 16 millions de followers et de fans l’heureuse nouvelle qu’elle est enceinte de son premier enfant.

Avec la publication d’une tendre photographie en noir et blanc et d’un fond de plage, Mariand Castrejón Castañeda, plus connu dans le monde des réseaux sociaux sous le nom de Yuya, la future maman avec son partenaire, le chanteur mexicain Jorge Siddhartha, apparaît heureux en posant une de ses mains sur son ventre prononcé, la fameuse annonce de l’arrivée du fruit de son amour.

« Je vais être la mère de LUI, la Mer immense qui se forme maintenant en moi. Quel long et merveilleux rêve je vis ! Les amis, je ne peux pas expliquer ce que je ressens en ce moment en partageant cette nouvelle avec vous. Je suis heureux et excité que ce soit maintenant. Nous vous embrassons fort et nous vous faisons participer à la plus grande célébration de notre vie. ✨🤍🌊🧡🌞✨ », était le message qui accompagnait le post.

De plus, la célèbre youtubeuse a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle plus de 24,6 millions de personnes la suivent, pour présenter des images et dédier des messages à son fils, une vidéo dans laquelle on peut entendre les battements du cœur du bébé et voir les tendres images de votre échographie la plus récente.

“Je fais cette vidéo avec beaucoup d’affection, pour ma bien-aimée Mar (…) Ce furent des mois de changements, de reconnaissance et d’adaptation. Je suis heureuse et je suis aussi nerveuse, cela dépasse tout sentiment que j’ai pu ressentir auparavant”, a déclaré la jeune femme dans la description de sa vidéo.

La Mexicaine de 28 ans, avec plus de 10 ans de création de contenu de style de vie et de maquillage, et sortie d’une vie de controverses et de scandales au sein du milieu, est devenue l’une des jeunes femmes les plus célèbres qui a rapidement connu le succès en lançant sa propre ligne de maquillage, se positionnant comme l’une des marques de cosmétiques les plus demandées par le public des jeunes latino-américains.

De plus, étant également écrivaine de livres tels que « Secrets of Yuya » en 2014 et « The Confessions of Yuya » en 2015, la rendant encore plus remarquable dans son métier, elle a été choisie comme Ambassadrice du Changement dans le programme de développement durable des Nations Unies. .depuis 2017, selon Caracol TV.

Il convient de noter qu’en novembre de l’année dernière, divers médias de divertissement ont émis l’hypothèse que Yuya attendait un enfant, mais la nouvelle s’est avérée être une « fausse nouvelle ». Les médias ont supposé une grossesse de la youtubeuse lorsqu’ils l’ont vue porter des vêtements amples sur une photo Instagram qui, lors de la capture de l’instantané, le vent a fait gonfler sa tenue, et que les journalistes ont prise comme “L’heureuse attente”, selon La Mega.

À l’heure actuelle, selon Infobae, selon les informations qui accompagnaient la vidéo, Yuya est enceinte de six mois, puisque le calendrier qui indique lorsqu’elle parle du moment où elle a été enceinte commence en janvier 2020. que le couple a nommé leur bébé Mar, mais on ne sait pas quel est son sexe. Ce qui est intuitif peut être un homme dès que le jeune youtubeur dans le post Instagram a souligné le mot “il”.

“J’ai consacré la majeure partie de ce temps à connaître, reconnaître et embrasser tous les changements qui émergeaient à l’intérieur et à l’extérieur de moi”, est l’une des phrases qui sont dédiées à Mar. De même, l’influenceuse accompagne de beaux mots cette vidéo qu’elle a enregistrée afin que votre enfant puisse les voir à l’avenir.

Yuya a écrit :

“Comment est-il possible qu’aujourd’hui j’aie deux cœurs qui battent dans mon corps ? Je vous laisse cette vidéo sous forme de lettre, de photo ou d’instant, pour qu’un jour vous puissiez voir que, dès votre premier battement de coeur, cette maman vous aime et vous accompagne. Je sais que tu es Mar car aujourd’hui que tu vis en moi, je t’assure que tu es immensité. Honnêtement, je ne peux toujours pas comprendre la merveille obsédante dans laquelle une nouvelle vie se manifeste et commence. »

Qui est le père chanceux et heureux?

Selon les informations d’Infobae, Siddhartha est le père du fils que Yuya attend et avec qui il entretient une cour solide mais réservée depuis environ deux ans, après avoir mis fin à sa relation avec Beto Pasillas. Depuis lors, le couple a gardé leur relation et récemment la grossesse sur un profil bas.

Jorge Siddhartha González Ibarra, artistiquement connu sous le nom de Siddhartha, est un musicien de 30 ans qui a commencé sa carrière artistique très jeune et, avant de devenir chanteur, il a rejoint le genre Indie Rock mexicain Zoé, mais dont il s’est séparé. manières peu de temps après pour commencer sa carrière solo.

Le chanteur est né à Guadalajara, Jalisco, où il a obtenu ses premiers projets en tant que musicien, notamment en tant que batteur dans des groupes locaux. González faisait partie de Zoé de son single The Room au troisième album du groupe, Memo Rex Commander and the Atomic Heart of the Milky Way.

« C’était ma dernière étape en tant que batteur actif et j’ai eu la chance d’être avec ce projet qui a eu un grand impact sur le rock ces dernières années. Ce fut très enrichissant et une expérience pleine d’expériences, qui valait la redondance », a-t-il déclaré à Conciertos Perú.

Depuis lors, sa renommée a grandi dans le monde de l’indie latino et a réussi à faire deux autres albums de manière indépendante, se positionnant toujours au sommet des charts musicaux et des magazines tels que Rolling Stone Mexico. Enfin, en 2015, il signe avec le label Sony, avec qui il reste jusqu’à présent. Certains de ses thèmes les plus reconnus sont Ser parte, Tarde y Únicos.

Le gagnant d’un Latin Grammy et Yuya, sont devenus petits amis en septembre 2019, lors d’un concert à Guanajuato où il a été confirmé via leur propre compte Instagram que les deux avaient une relation : “et je voulais la partager avec vous”, a-t-il écrit dans leurs histoires à propos d’une photo des deux enlacés. Seul, Yuya a fait de même, ce qui a surpris ses followers qui n’ont pas l’habitude que la jeune femme rende publique sa vie intime et personnelle via les réseaux sociaux.

D’autre part, en référence à son nouveau rôle de futur père, Siddhartha a également partagé sur son compte Instagram l’heureuse nouvelle, qu’il a accompagnée de deux photos sur lesquelles lui et la mère apparaissent montrant la croissance du ventre, et de celle-ci. il a célébré en disant :

« Je me suis toujours senti comme un navigateur, parfois je me sentais comme un naufragé et je n’étais jamais clair où ta marée me menait… Maintenant je comprends que je n’étais pas perdu, mais que les vagues me rapprochaient d’un amour infini. Dans ces images, trois cœurs battent, la vie nous a donné une nouvelle vie et nous sommes heureux et reconnaissants de votre arrivée, Mar. Je t’aime @yuyacst ».

Les réseaux ont explosé avec l’actualité

Depuis cette grande nouvelle, les réseaux ont tourné toute leur attention vers Yuya et sa grossesse. L’influenceur était et continue d’être une tendance sur Twitter. Ses centaines d’abonnés ne peuvent ignorer l’immense bonheur que produit cette annonce, et donc au sein de toutes les informations autour du célèbre ne pouvaient pas manquer certains des meilleurs “mèmes” partagés par les utilisateurs sur les réseaux.