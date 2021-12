Yuya parle de son accouchement dans l’eau après plusieurs mois

A travers ses histoires sur le net, le célèbre youtubeur Yuya a montré une partie de ce qu’était sa naissance aquatique après plusieurs mois de la naissance de « Mar », que l’on ne connait pas pour l’instant.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le 29 septembre, le femme d’affaires Yuya a mis « Mar », son premier fils, au monde.

Et bien que depuis son naissance L’influenceuse mexicaine s’est montrée assez discrète avec des informations d’elle de bébéA cette occasion, elle a partagé avec ses près de 17 millions de followers quelques vidéos de son travail.

Il y a quelques jours, la youtubeuse a annoncé son retour sur la plateforme, après presque trois mois sans mettre en ligne de nouveau contenu.

Cela peut vous intéresser : Yuya dévastée, la youtubeuse perd deux nouveau-nés

Yuya a commenté qu’il aimerait partager avec ses plus de 24 millions d’abonnés, comment s’est passée la naissance de son fils aîné et a même laissé une boîte de questions pour y répondre dans ladite vidéo.

À travers son compte Instagram officiel, la femme d’affaires mexicaine a révélé de petits fragments de sa naissance dans l’eau.

Parce que c’était super sympa pour moi que quand Mar était grande, elle pouvait le voir et pouvait voir que nous faisions tout avec beaucoup d’intention et beaucoup d’amour », a déclaré Yuya.

Au cours de sa phase de gestation, la youtubeuse de 28 ans a rapporté qu’elle avait décidé de mettre son fils au monde au moyen d’un accouchement dans l’eau, également connu sous le nom d’accouchement humanisé.

Cependant, il a souligné que cette technique serait également pratiquée en milieu hospitalier pour plus de sécurité.

Et bien que Yuya ait gardé secrets divers aspects de sa grossesse, cette fois, elle a voulu partager plusieurs anecdotes de ce moment spécial.

Pour moi c’est quelque chose de très personnel, alors j’avais décidé de ne pas le partager et de blablabla, mais maintenant je le vois et j’ai envie de vous le montrer », a-t-il assuré.

Dans la petite vidéo, Yuya est vue à l’intérieur d’une baignoire remplie d’eau et en compagnie de sa doula, une assistante professionnelle spécialisée dans l’aide aux femmes enceintes, à la fois pendant l’accouchement et dans les soins aux nouveau-nés.

Comme prévu, les fans de la youtubeuse ont montré leur bonheur en ressentant un moment si spécial pour elle, qui a également partagé à quel point le processus d’allaitement a été difficile.

De cette façon, malgré les désagréments que l’influenceuse a rencontrés lors de l’allaitement de Mar, elle est prête à continuer d’essayer jusqu’à ce qu’elle trouve la solution.

Toutes ces choses m’arrivent parce que nous n’avons toujours pas obtenu la bonne prise entre Mar et moi, mais nous insistons et cela sera réalisé même si c’est compliqué et un peu douloureux », a-t-il ajouté.