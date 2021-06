Yuya partage la plus heureuse des nouvelles : elle est enceinte !

Yuya a été caractérisée comme l’une des youtubeuses les plus secrètes. Il y a un peu plus d’un an, elle a commencé sa relation avec le musicien et pendant quelques mois, ses followers ont spéculé qu’ils avaient commencé à vivre ensemble.

La créatrice d’une ligne de maquillage a partagé l’heureuse nouvelle et a décrit qu’elle vivait un grand moment de sa vie. “Quel rêve long et merveilleux je vis”, a-t-il écrit. Certains internautes devinent déjà que le bébé sera un garçon grâce à la première ligne de son post. “Amis, je vais être une mère pour LUI, la mer immense qui vit maintenant en moi.”

Yuya est considérée comme l’une des youtubeuses les plus influentes d’Amérique latine et compte plus de 24 millions de followers sur sa chaîne Instagram.

En plus du post, la youtubeuse a partagé une vidéo sur ladite chaîne, dans laquelle elle donne plus de détails sur cette nouvelle étape de sa vie et qui a été illustrée d’images des heureux parents lors d’un voyage qu’ils ont fait à la plage il y a quelques jours .