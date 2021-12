Yuya partage une expérience douloureuse avec l’allaitement

Et c’est que bien que Yuya ait rendu ses partisans fous avec des photos dans lesquelles il apparaît en train d’allaiter Mar, tout indique que la femme d’affaires également n’a pas atteint la « prise » optimale pour elle et son bébé et cela a causé une blessure sur son corps.

« Il s’avère que j’ai un mamelon ouvert, je peux voir une petite peau ouverte, du sang, très rouge, donc c’est une plaie ouverte. Je dois continuer à nourrir Mar, je veux continuer à nourrir Mar, c’est donc une plaie ouverte qui suce, c’est-à-dire ne touche pas, suce », a déclaré Yuya.

« Toutes ces choses m’arrivent parce que nous n’avons toujours pas obtenu la bonne prise entre Mar et moi, mais nous insistons et cela sera réalisé même si c’est compliqué et un peu douloureux », a-t-il expliqué.