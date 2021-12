Yuya va quitter Youtube ? Expliquez comment votre vie a changé

Le célèbre influenceur et youtubeur Yuya a récemment expliqué à quel point sa vie a changé maintenant qu’elle est maman, ce qui fait que beaucoup se demandent s’il est temps pour elle de quitter la célèbre plateforme YouTube.

Et c’est que l’influenceuse Yuya a révélé que la vérité, la maternité Ce n’est pas facile du tout, et pour cette raison, vous n’avez plus autant de temps pour créer des vidéos YouTube.

La youtubeuse et femme d’affaires Yuya a partagé une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube où elle a expliqué comment sa vie a radicalement changé depuis qu’elle est devenue maman.

La Mexicaine de 28 ans a fait savoir qu’elle n’avait plus le temps pour beaucoup de choses qu’elle faisait auparavant, cependant, malgré cela, elle ne quittera pas son travail sur les réseaux sociaux.

Cela peut vous intéresser: Yuya a l’air d’avoir un grand changement physique après avoir donné naissance à Mar

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’influenceuse de son vrai nom Mariand Castrejón avait son fils aîné prénommé Mar depuis septembre dernier, avec son petit-ami, le chanteur de 31 ans Jorge Siddhartha.

Yuya a avoué lors de ses premières expériences avec la maternité que cela n’a pas été quelque chose de facile, cependant, petit à petit, elle apprend cette nouvelle étape.

J’ai dit dans un mois je reviendrai, naïf mon Dieu, comme c’est lourd, mais c’est beau, c’est une fusion, je ne suis plus humaine », a expliqué la jeune femme.

Et bien qu’elle sache qu’être maman est un métier très exigeant, puisque son bébé demande du temps et du dévouement, l’influenceuse aux plus de 24 millions d’abonnés sur sa chaîne vidéo a annoncé qu’elle n’envisageait pas de quitter YouTube ou le reste de ses projets. .

Par conséquent, Yuya a déclaré qu’il voulait retourner au travail et enregistrer chaque instant, comme il l’a fait il y a longtemps, même pour pouvoir être à 100% dans sa célèbre marque de maquillage « Dancing Together ».

Mais je veux aussi être à cent pour cent avec Mar et puis pendant longtemps j’ai réfléchi à comment je pourrais adapter cela à ma vie, mais je n’ai pas besoin de m’adapter à quoi que ce soit, mais de construire une histoire avec ce qui m’arrive « , a déclaré le célèbre internaute.

D’autre part, Mariand a ajouté que bien que ce soit une étape totalement nouvelle, cela lui a permis de mieux se connaître et de voir de quoi elle est capable, car chaque jour elle a vécu des choses différentes.

De plus, dans sa vidéo, Yuya a même montré comment elle s’est retrouvée à se maquiller et en même temps à exprimer son lait pour nourrir Mar.

De cette façon, la nouvelle mère apprend à combiner son travail d’influenceuse et de mère.