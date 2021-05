Yves Bissouma a dit de snober l’intérêt d’Arsenal et de Liverpool à rejoindre Manchester United par la légende des Gunners Ian Wright

Yves Bissouma a été invité à rejoindre Manchester United au lieu de Liverpool ou d’Arsenal, par la légende des Gunners Ian Wright.

Un certain nombre de grands clubs ont été liés au milieu de terrain de Brighton, y compris le trio de Premier League ainsi que le géant espagnol du Real Madrid.

.

Bissouma est un joueur de Brighton depuis 2018

On pense que Liverpool mène la course pour le joueur de 24 ans, Jurgen Klopp “ recherchant personnellement ” le personnage du joueur pour voir s’il conviendrait bien.

Mais Bissouma devrait se rendre à Old Trafford si les Red Devils l’appellent, selon Wright.

Wright pense que c’est entre Liverpool et Man United pour la signature de Bissouma et a déclaré que ce dernier était la meilleure option pour l’international malien.

“Bissouma dit clairement maintenant qu’il veut partir”, a déclaré Wright sur le podcast Wright’s House du Ringer FC. «Bissouma chez United… ça va. Il est très bon.

gaffe

Jorginho surclasse une passe pour donner l’avance à Arsenal avant que Chelsea ne se voit refuser un penalty

brillant

Austin a remis un “ nouveau contrat QPR ” sur talkSPORT alors qu’un fan de Rs tente de le faire rester

début

Chelsea va revêtir un nouveau kit à domicile pour la finale de la FA Cup contre Leicester

DISGRACIÉ

“ Derby a tenté de l’intimider ” – les hôtes de talkSPORT s’affrontent sur le règlement de 2,3 millions de livres sterling de Keogh

Support

McBurnie était seul et coincé pour lui-même, alors pourquoi a-t-il des ennuis, demande Morrison

BIAIS

Simon Jordan répond aux appels de Trevor Sinclair pour que Man United reçoive des points

comment est-ce

Eddie Howe sera le nouveau manager du Celtic alors que l’ancien patron de Bournemouth conclut un accord

Recherché

Barcelone intéressée à signer la star de Chelsea et pourrait proposer à Pjanic un accord d’échange

«Vous regardez Bissouma, et il regarde Liverpool, nous savons que Liverpool a eu ses problèmes cette saison et vous devez choisir entre Liverpool et United dans le climat actuel.

«Je vais probablement aller avec United. En ce moment, oui, parce que si nous n’avons pas eu la pandémie, il y a certaines choses qui vont se passer où quelqu’un est vendu pour pouvoir financer [another signing].

«Et ce qui se passe à Liverpool, il y a beaucoup de joueurs qui entrent dans cette tranche d’âge de 30 ans – Van Dijk, Henderson, les trois joueurs à l’avant.

.

Liverpool a connu une saison terrible et il est peu probable qu’il termine dans le top quatre

.

Mais Man United est une équipe en plein essor

«Vous vous dites: ‘Ouais, Liverpool est magnifique avec ce qu’il a fait ces deux dernières années’. Mais vous regardez United et ce que United est sur le point de faire, c’est une proposition beaucoup plus attrayante en ce moment, beaucoup plus.

«Et je ne suis pas irrespectueux envers Liverpool, mais il me semble à Liverpool… où est le financement?

«Comme quand ils ont vendu Philippe Coutinho pour faire entrer tout le monde, quand ils ont vendu Luis Suarez pour faire entrer tout le monde, d’où vient ce financement pour Liverpool pour eux? [potential signings] pour dire: “Je peux voir ce qu’ils construisent?” »