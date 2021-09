Yves Bissouma, cible de Manchester United, pense qu’il est le meilleur milieu de terrain de Premier League – Man United News And Transfer News

in

La cible de Manchester United, Yves Bissouma, a affirmé qu’il était le meilleur milieu de terrain de la Premier League.

L’international malien a impressionné saison après saison à Brighton, les exploits de la saison dernière étant ses meilleurs à ce jour.

Sur 36 matchs de Premier League la saison dernière, le joueur de 25 ans a produit plus de tacles et d’interceptions que tout autre joueur (174).

Il a également produit plus de tacles, d’interceptions, de dégagements et de passes que le porte-drapeau à son poste, N’Golo Kante.

Et interrogé par l’ancien attaquant de Brighton, Glenn Murray, qui est le meilleur joueur à son poste en Premier League, Bissouma a déclaré :

“Je ne veux pas être arrogant, mais c’est moi parce que dans ma tête je travaille pour être le meilleur.”

“Donc, je ne peux pas dire un autre nom, je sais qu’en Premier League il y a tellement de bons milieux de terrain, mais pour moi, c’est moi parce que cela me donne la confiance et l’énergie pour travailler dur pour montrer aux gens que je suis ici, et je suis Bissouma.

“Je veux juste me concentrer sur le football, jouer à chaque match, chaque semaine pour être bon, aider mon équipe à gagner et le reste, nous verrons.”

Cette confiance est une bouffée d’air frais pour les fans, car elle change des réponses médiatiques habituelles dont le jeu moderne regorge.

On pense que United, Liverpool et Arsenal suivent le milieu de terrain défensif, Brighton voudrait environ 40 millions de livres sterling pour leur précieux atout.

Bien qu’il soit heureux sur la côte sud avec deux ans restants sur son contrat actuel, les trois clubs envisagent une décision en janvier.

Reste à savoir si Brighton est prêt à vendre en janvier, car laisser son meilleur joueur passer à mi-parcours de la saison pourrait faire dérailler ce qui semble en surface être une campagne très positive à venir.