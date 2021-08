Yvette Nicole Brown dit que Matthew McConaughey sent le granola .

Alors que le grand débat sur la propreté continue de faire rage, plusieurs célébrités ont vu leur hygiène personnelle remise en question. Beaucoup ont admis ne pas utiliser de déodorant et ont affirmé que leur corps naturel sentait bon. Je parle de Matthew McConaughney. Il semblerait que Matthew sente bien, d’après sa mère, sa femme et sa co-vedette de Tropic Thunder, Yvette Nicole Brown. Yvette a déclaré dans l’émission The Jess Cagle que Matthew était gentil, la traitait bien et avait une bonne hygiène. Elle a affirmé qu’il sentait toujours le propre, le sucré et le granola. Vous trouverez ci-dessous quelques autres faits saillants via E! En ligne:

Lors du tournage du film Fool’s Gold en 2008 avec Kate Hudson, il a déclaré que sa co-star apportait toujours une pierre de sel pour essayer de le persuader de l’utiliser comme “déodorant naturel”, selon Elite Daily. “[Kate] dit, ‘Voudriez-vous s’il vous plaît mettre ceci?’ Je ne l’ai jamais porté. Pas d’eau de Cologne, pas de déodorant », a expliqué Matthew. “Les femmes de ma vie, y compris ma mère, ont toutes dit:” Hé, ton odeur naturelle sent, une, comme un homme, et, deux, sent comme toi. La même année, Yvette Nicole Brown a travaillé avec Matthew sur Tropic Thunder et a apparemment eu une bonne bouffée. Cette semaine, la star de Community, qui a interprété l’assistant de Peck dans le film, a parlé dans l’émission The Jess Cagle Show de SiriusXM de l’odeur bien, bien, bien de Matthew. “Je suis une grande fan de Matthew McConaughey”, a-t-elle commencé. « Je me souviens que Matthew McConaughey a dit qu’il n’utilisait pas de déodorant et qu’il n’avait pas d’odeur. Alors ma première pensée a été : ‘Je vais m’approcher le plus possible de lui pour voir s’il a raison.’ » Alors, quelles ont été les conclusions de son étude ? « Il n’a pas d’odeur, déclara Yvette. « Il sent le granola et le bon vivre. Il a une odeur douce et sucrée. C’est juste lui et ce n’est pas moisi ou fou. En plus de sa bonne hygiène, elle a dit qu’elle était également attirée par la gentillesse de Matthew. Comme elle l’a partagé, “Il était très gentil avec moi… Toutes mes scènes étaient avec lui et je suis fan depuis A Time To Kill. Donc, l’idée que j’ai pu être dans des scènes avec lui et être dirigée par Ben Stiller… c’était une super expérience.

Je suis heureux d’apprendre que mon compatriote texan fait partie du « gang des baigneurs » et ne court pas partout en sentant le vinaigre. Je sais que Matthew a parfois l’air gras, mais il prouve que les apparences sont trompeuses. J’aimerais pouvoir sentir bon sans déodorant, mais ce n’est pas le cas. Tout ce débat n’a pas seulement été comique et grossier, il a également été révélateur. Je sais à quelle maison j’irais et celles que je sauterais. Espérons que les enfants ne soient pas traumatisés par le manque d’hygiène que leurs parents leur font subir et qu’ils deviendront des humains propres. Je ris toujours de voir Matthew sentir le granola. Je ne l’avais pas vu venir. Cigares, oui. Du whisky, peut-être. Mais granola ? Nous savons maintenant que Dwayne Johnson, Jason Momoa et Matthew McConaughey se douchent tous régulièrement et sentent bon, bon, bon.

