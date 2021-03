Disco Elysium, le récit politique / aventure de roman visuel / simulateur de karaoké surnaturel / jeu de rôle qui a pris d’assaut le monde lorsqu’il est arrivé sur PC en 2019, fait son chemin vers les consoles cette année en tant que nouvelle version « Final Cut », qui ajoutera un doublage complet et un nouveau contenu. Les joueurs PS4, PS5, Stadia et PC pourront obtenir la nouvelle version le 30 mars, mais pour ceux qui souhaitent jouer sur Switch, elle arrivera cet été.

Avant la sortie de la nouvelle version, Studio ZA / UM a lancé deux nouveaux morceaux du groupe anglais British Sea Power, qui a composé la bande originale de 28 chansons du jeu de base.

Le premier, qui a son acolyte Kim Kitsuragi comme couverture, s’appelle «Ignus Nilsen Waltz». C’est un chant de quatre minutes qui résonne d’une chanson, avec des notes légères et pleines d’espoir sur un rythme palpitant et quelques mélodies de piano plus troublantes. C’est parfait.

Le second, «Advesperascit», a le protagoniste, dont le nom est un point d’intrigue en cours, donc nous ne le gâcherons pas, tirant un visage plutôt sérieux. Advesperascit, qui signifie «le soir vient» en latin, mais qui est aussi le nom d’une ville dans le monde de Disco Elysium, dure dix minutes, et tout aussi divinement troublant que l’autre morceau. Le commentaire principal de la vidéo est « J’ai l’impression que les sirènes chantent dans mon cerveau alors que je me glisse dans l’abîme profond », ce qui le cloue assez précisément.

Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous devons nous allonger et écouter ces morceaux en boucle pendant quelques heures.