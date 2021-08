Zac Clark de Bachelor Nation célèbre l’anniversaire de la sobriété “Miracle”

in

Une décennie dans la sobriété, Zac Clark compte ses bénédictions.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre en tant que vainqueur éventuel de Tayshia Adams‘saison de The Bachelorette, s’est rendu sur Twitter le 30 août avec un message célébrant son jalon.

“10 ans d’abstinence aujourd’hui. Pour un gars qui n’a pas pu arrêter de prendre de l’héroïne, de fumer du crack et de boire de l’alcool, c’est vraiment un miracle”, a-t-il écrit à des milliers de ses followers. “Peu importe ce avec quoi vous luttez aujourd’hui, sachez que le changement est possible et que vous le valez bien.”

Le natif du New Jersey, âgé de 37 ans, a conclu avec quelques mots plus encourageants pour toute personne se trouvant dans une situation similaire. “Vous n’avez pas besoin d’être parfait”, a-t-il conseillé. “CONTINUE.”

Son message a attiré l’attention d’autres stars de Bachelor Nation, y compris Katie Thurston et Jason tartick. “Une solide décennie Zac !” Thurston lui a tweeté. “Toutes nos félicitations !!”

Tartick a complimenté: “Vous êtes un homme d’inspiration et vous avez un impact sur les familles et la vie jour après jour avec le travail que vous poursuivez.”