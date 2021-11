Zac Clark parle du marathon de New York et de la course à pied pour la santé physique / mentale

E ! : Parlez-moi de l’importance de la course pour votre santé mentale et des autres aspects de la course qui sont bénéfiques dans le cadre de votre routine régulière au-delà du physique.

ZC : Pour moi, j’ai grandi en tant qu’athlète, c’est vrai, j’ai pratiqué trois sports et j’ai été super compétitif toute ma vie. Et pour moi, il s’agissait toujours de gagner, non ? C’est exactement ce que c’était. Je devais « gagner » tout ce que je faisais. Mon histoire est à 27 ans, j’ai fini par aller en cure de désintoxication pour devenir sobre, j’ai reposé les boissons et les drogues, et j’ai commencé à explorer des habitudes saines. La course à pied est devenue pour moi un outil incroyable. De toute évidence, il y a des éléments de bien-être, vous allez être en meilleure forme, vous sentir mieux, mieux dormir, et tout ça, mais pour moi, c’est mon choix quand j’ai une dure journée. C’est un bon moment pour ne pas être attaché, poser le téléphone et regarder à l’intérieur.

E ! : Parlez-moi de votre partenariat avec Reebok.

ZC : C’est une sorte d’accord « pince-moi » en raison de l’histoire et de l’héritage de Reebok. écoutez, je suis un gars de Philly, donc je veux dire que Reebok pour moi est le niveau supérieur à cause de l’histoire de la marque avec Allen Iverson. Ce qui est le plus important à souligner, c’est qu’ils sont vraiment alignés avec mon système de croyances. Tout d’abord, ils ont cette générosité d’esprit où ils ont en quelque sorte regardé notre équipe de marathon et ont dit « Que pouvons-nous faire ? » et ils ont fait don d’une paire de Floatride Energy 3 à chaque personne qui fait le marathon pour nous, ce qui est énorme les gars. D’accord, ces gars ont raison.

Le fait qu’ils tournent un peu l’objectif vers un coureur de tous les jours comme moi et encouragent les gens à bouger et à se concentrer sur le bien-être a été une expérience incroyable. Dès la seconde où nous avons commencé à parler, je pouvais dire qu’ils étaient vraiment motivés à faire plus pour le monde et c’est vraiment important pour moi. Je ne pourrais pas être plus excité à l’idée de travailler avec eux et leur équipe est super cool.

J’ai couru le marathon de Londres en octobre et c’était la première fois que je courais à Reebok, en portant les Floatride Energy 3. À l’approche du marathon de New York, je suis super excité de les bercer à nouveau avec mes coéquipiers.

Ce que j’apprécie vraiment chez eux, c’est qu’ils montrent vraiment de l’amour au coureur de tous les jours. Et donc si vous regardez notre équipe de 60 coureurs qui courent pour la Release Recovery Foundation, personne ne va gagner cette chose. Cela commence par une étape, et cela s’est transformé en deux étapes. Et puis tout d’un coup, vous pouvez en quelque sorte voir où cette chose peut vous emmener. Et donc l’histoire derrière la course à pied est aussi quelque chose qui me passionne tellement parce que j’aime les humains, donc chaque personne de notre équipe, et moi-même inclus, nous avons ces histoires.

ET! Qu’aimez-vous chez Reebok et les produits de la marque ?

ZC : C’est mon huitième marathon. J’ai essayé toutes les marques de baskets. C’est une blague au sein de la communauté des coureurs qu’une fois que vous avez trouvé votre chaussure, vous ne la lâcherez plus et je pense que, surtout après l’expérience que j’ai eue avec Reebok lorsque je dirigeais Londres. Je me suis entraîné avec eux et je suis juste super motivé parce que ce sont des chaussures pour le coureur de tous les jours. Les chaussures sont le mélange parfait de performance et de confort.